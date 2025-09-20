Nodal anuncia demanda contra Cazzu. El artista reveló sus razones: “Ya se aceptó en México”

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu no cesa a pesar de que su separación ya lleva dos años. El mexicano se presentó este domingo 15 de marzo en el Palenque de Texcoco y, al salir, fue abordado por la prensa que le indagó, cono es habitual, sobre su vida.

El esposo de Angela Vergara se refirió a su preocupación por la privacidad de su única hija Inti, quien cumplió dos años en septiembre pasado.

Para Nodal la niña debe estar alejada de las redes mientras sea menor de edad. Recordemos que en algunas oportunidades, Cazzu ha compartido imágenes de la pequeña y procura llevarla con ella.

Nodal reveló que prepara una demanda contra su ex que no está relacionada con dinero ni con la custodia directa de la pequeña, sino con el manejo de la imagen de la menor en redes sociales.

Nodal no quiere que su hija esté expuesta en las redes sociales

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100% mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, dijo el cantante que tiene todo listo para proceder.

“De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, dijo sobre el inminente litigio.

Así mismo, dejo claro que su intención es llegar a un acuerdo legal que determine no sólo la convivencia de su hija, pues quiere verla, así como la manutención y que establezca cómo debe ser su imagen en internet.

El asunto legal que fue instaurado en México, donde nació Inti, “ya se aceptó en México y está por llegar a Argentina”, dijo sobre los efectos legales en donde actualmente reside Cazzu junto a la niña.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí