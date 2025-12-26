Cazzu presumió su nueva casa, tras dejar la que tenía por problemas con la renta

Durante este 2025, el nombre de Cazzu fue protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales. La cantante no solo fue noticia por su música, sino también por las diferencias que ha tenido con Christian Nodal luego de su ruptura. Aunque inicialmente parecía que habían quedado en buenos términos, todo cambió cuando Ángela Aguilar aseguró que su relación con el intérprete de Adiós amor no había lastimado a nadie.

¿Qué pasó con Cazzu y Nodal?

En agosto de este año, unas declaraciones de Cazzu en una entrevista con Héctor Elí se hicieron virales. La intérprete de Mucha data afirmó que no podía continuar pagando el alquiler de la casa en la que vivía junto a Inti, la hija que tuvo con Nodal. “El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar…”, dijo.

Nodal y Cazzu. Fotografía por: Getty Images

Esas declaraciones recorrieron las redes sociales y los medios de comunicación nacionales e internacionales. Muchos usuarios criticaron a Nodal por, supuestamente, no garantizarle a la madre de su hija y a la bebé, mejores condiciones. Sin embargo, más adelante el cantante de 26 años aseguró haberle entregado 12 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 654 mil dólares, en los últimos 13 meses para los gastos de su hija”.

En medio de esa polémica, y en la mencionada entrevista, Cazzu reveló que, como propósito para este año, compraría una casa para que su hija y ella tuvieran una mejor calidad de vida: “Este año me compro una casa, sí o sí tengo que trabajar mucho”.

Cazzu celebró la Navidad con casa nueva

La cantante cerró el 2025 con un momento muy especial. Este año, no solo celebró la Navidad junto a su hija Inti, sino que también lo hizo en su nueva casa, un logro que simboliza estabilidad tras meses llenos de cambios y desafíos personales. La artista compartió con sus seguidores en redes sociales una imagen donde aparece ella en una casa aún vacía, sosteniendo un juego de llaves y acompañada del texto “MI CASA”.

Sus seguidores la han felicitado por su logro: “lograste tu casita”, “felicidades por tu casita Julieta. Te acompañaremos siempre en esta y todas las vidas posibles”, “cuántos logros inmensos para festejar”, “cada logro se sintió propio, cada paso fue orgullo puro”, “hiciste mi navidad y me da tanto orgullo que hayas logrado lo que te propusiste”, “aún faltan más bendiciones, éxito y logros a su vida”, ”qué alegría ver que lograste tu casita”.