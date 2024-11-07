⁠Nodal habría demandado a Cazzu por supuestas irregularidades en la manutención de su hija

En junio del año pasado, Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura después de casi dos años de relación. La pareja terminó en medio de la polémica, pues al poco tiempo el artista de música regional confirmó su romance con Ángela Aguilar. “Hemos decidido tomar caminos separados, pero nuestro amor por nuestra hija sigue siendo nuestra prioridad”, dijeron. Aunque él siempre ha sido enfático en aclarar que no le fue infiel a la argentina, en redes sociales todavía sigue siendo un tema de constantes ataques y reclamos por parte de los internautas.

¿Qué pasó con Nodal y Cazzu?

En las últimas horas, medios mexicanos han reportado que, supuestamente, el mexicano y la argentina emprendieron una pelea legal por la manutención de Inti, la hija que tuvieron juntos el septiembre del 2023.

Nodal y Cazzu. Fotografía por: Getty Images

Según reportes de la periodista Pati Chapoy, del programa Ventaneando, Nodal estaría alegando un supuesto fraude por la pensión de la niña. Al parecer, documentos legales demostrarían que, durante un año, el cantante de Botella tras botella le habría dado a Julieta (nombre de pila de Cazzu), una cuota alimenticia de 12 millones de pesos mexicanos en efectivo, supuestamente, por petición expresa de ella.

“12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, mencionó la periodista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, agrega Chapoy, en la querella de orden civil que fue ingresada ante un juzgado en el estado de Jalisco, Christian estaría solicitando compartir más tiempo con su hija: “Es absolutamente mi deseo, además de la convivencia, la presencia y el poder de participar en las decisiones que impacten en el desarrollo y bienestar de mi hija, así como estar en los momentos relevantes de su crecimiento”.

Hace unas semanas, Cazzu habría asegurado que la cuota que estaba recibiendo de Nodal no era suficiente para los gastos de su hija: “No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno. No quiero caer en esto, yo tengo la historia guardada y me cuesta mantener la calma, conciliar y tratar de tener el mejor final posible, no quiero usar el recurso de todas las verdades".