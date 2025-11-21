Cazzu y Belinda, las ex de Nodal se reúnen ¿para qué y en dónde? Video del encuentro

La vida sentimental de Christian Nodal ha llamado la atención de medios especializados y seguidores del artista. El cantante mexicano, que está casado con Ángela Aguilar, anteriormente vivió dos romances muy polémicos que se convirtieron en titulares, pues él mismo los visibilizó en distintos eventos y entrevistas.

Primero mantuvo una relación con la méxico-española Belinda, a quien le entregó el anillo de compromiso. Ricardo Montaner sería el padrino cuando fueran al altar.

Sin embargo, el noviazgo se rompió en medio del escándalo y, aunque ni Belinda ni Nodal hablaron sobre los motivos de la ruptura, se especuló con que habría sido un asunto económico: él le habría prestado un dinero que ella no devolvió, lo que derivaría en el rompimiento.

Posteriormente, Christian comenzó otro polémico romance. En esta ocasión, con la trapera argentina Cazzu, con quien también hubo planes de boda que no se llevaron a cabo. Con Cazzu tuvo a su única hija, Inti, quien tiene 2 años.

El noviazgo con Cazzu terminó y unos días después, trascendió que estaba con Angela Aguilar, con quien pronto se casó. Nodal y Aguilar levan más de un año de casados por lo civil y planean boda para mayor del 2026.

Cazzu y Belinda, amables y empáticas

Ahora la noticia es en torno a las dos ex del intérprete de Los besos que te di. Cazzu y Belinda asistieron como invitadas al evento Men of the Year de GQ, el jueves 20 de noviembre, en Ciudad de México y se convirtieron en la gran tracción del momento.

En el encuentro, los asistentes notaron la cortesía y amabilidad de las dos. Cazzu fue la primera en mostrarse espontanea con la mexicana. Las artistas, que nunca se habían visto personalmente, hablaron por unos minutos y se mostraron muy empáticas entre sí.

Antes de encontrarse los medios habían registrado la reacción de Cazzu, al saber que coincidierían: “Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos”, expresó la argentina.

En sus redes sociales Belinda, quien fue galardonada en el evento, publicó un post sobre lo vivido. “Recibir el reconocimiento como Mujer del Año es un honor que me llena el corazón. Pero antes de hablar de mí, pienso en ellas: en esas miles de mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos. Las que crían, trabajan, crean, cuidan, luchan, resisten y aun así encuentran espacio para seguir soñando”, expresó.

El encuentro de las dos ex de Nodal generó también rumores sobre un posible dúo musical, no obstante, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu, dijo: “Solamente colegas, por el momento nada más eso”, dijo desmintiendo esa posibilidad, de momento.

