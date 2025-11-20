Nodal reveló por qué no mencionó a Ángela en los Grammy: “He estado muy cansado”

El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la edición número 26 de los Premios Latin Grammy. Entre los artistas ganadores de la noche estuvo Christian Nodal, quien se llevó el galardón a mejor álbum de música ranchera/mariachi. Sin embargo, el artista terminó generando polémica por su discurso de agradecimiento.

¿Qué dijo Christian Nodal en su discurso en los Latin Grammy?

Aunque el artista intentó agradecerle a todas las personas que han hecho parte de su crecimiento profesional, no mencionó de manera directa a Ángela Aguilar, su esposa.

“Muchísimas gracias de todo corazón; a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor. A Sony Music gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo”, dijo.

¿Por qué Nodal omitió a Ángela Aguilar de su discurso?

Este miércoles, Nodal habló con la prensa, donde explicó la verdadera razón por la que no mencionó a la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo. De acuerdo con el artista, no fue intencional, sino que quiso hacerlo a nivel general: “No se le tiene que olvidar a la gente qué es la familia. Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”, dijo.

Además, el artista explicó que debido a sus múltiples ocupaciones no preparó un discurso, sino que, por el contrario, salió de manera natural: “entonces no sé si han visto mi agenda, pero yo he estado muy cansado, de hecho, esa misma noche tenía un show y seguí por tres noches seguidas. Me encantaría tener unos mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que salió en el momento y creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron fortaleza, me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio, una de ellas mi esposa y para mí fue muy fácil decir familia”, afirmó.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Pero a Belinda y Cazzu sí las mencionó”, “pero si agradeció a los cigarros y al tequila antes que a la esposa”, “dejen a ese matrimonio ser y que cada quien haga su vida”, “uno le agradece a lo que uno realmente ama”, “no deja de tener razón, y ni tiene por qué dar explicaciones, que cada quién crea lo que le plazca”.