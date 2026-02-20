Cindy Crawford: la primera supermodelo cumple 60 años: su secreto para mantenerse vigente

En la década del 90 no había redes sociales y nadie pensaba en términos de digitalidad. Las mujeres famosas, además de cantantes, líderes políticas y actrices eran un selecto número de modelos, que fueron catalogadas como las súper modelos del mundo.

Allí estaban Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington y Cindy Crawford. Esta última es una única que por más de 40 años ha permanecido en el ojo público, sus colegas en ciertas épocas prefirieron tomar distancia y tener una vida más alejada de las pasarelas y la industria, aunque algunas eventualmente, terminaron regresando.

Cindy Crawford, descubierta a los 16 años por un fotógrafo

Cindy, nacida en Illinois, el 20 de febrero de 1966 fue descubierta por un fotógrafo local cuando era aspirante a Ingeniera Química en la Universidad de Northwestern . Tenía 16 años y poco a poco, las pasarelas y la fotografía fueron ganando terreno hasta que los planes de ingeniería quedaron aplazados.

Su esbelta figura y un rostro con un lunar cerca de la boca comenzarían a ubicarla como una de las preferidas de las marcas para promocionarla.

El anuncio más famoso lo protagonizó en el Supe rBowl de 1992. Era de Pepsi y hasta hoy ese material sigue viéndose, para algunos es el comercial perfecto.

Se calcula que su rostro apareció en más de 1000 portadas y su presencia en una pasarela era la más apetecida. Cindy luego iría más allá de ser la imagen perfecta en anuncios de marcas como Revlon, se enamoró del actor Richard Gere, el mismo de ’Mujer bonita’, y protagonizaron una boda idílica. La pareja se conoció cuando ella tenía 22 años y él 39.

El sueño duró poco, la pareja se divorciaría en 1995. Hoy son amigos. Posteriormente ella reharía su vida con el millonario empresario Randy Gerber y tuvo a sus dos hijos Presley, quien nació en 1998, y Kaia, en el 2001.

Cindy Crawford siguió en el ojo público

Para cuando eso ocurrió la fiebre de las supermodelos menguaba, comenzaba una nueva generación de chicas en pasarela y la Crawford como sus compañeras se enfocó en los negocios. Hoy es una destacad empresaria con su compañía Meaningful Beauty, orientada a mujeres más maduras, aunque de vez en cuando posa para portadas de revista o acude a desfile conmemorativos. A las Semanas de la Moda del mundo va como espectadora.

Secretos para mantenerse vigente por más de 40 años parecen haber muchos en la vida de Crawford, quien es uno de los referentes del modelaje. La autenticidad por ejemplo, fue algo que ella tuvo claro desde el principio cuando le dijeron que se quitara el lunar cerca de su boca, ella se negó y eso fue lo que en un punto la distinguió: “Es esa unicidad lo que te hace diferenciarte de los demás, por eso hay que abrazar las singularidades, aunque es más fácil decirlo que hacerlo”, dijo en una entrevista en 2020.

Crawford, que también ha presentado en televisión un espacio llamado House of Style, se diversificó. Demostró que también podía ser entrevistadora y productora de su propio programa, lo tuvo entre 1990 y el 2000.

Cuando a comienzos del nuevo siglo llegaban los 40, la edad compleja de las modelos y Crawford empezaba a dar paso a una nueva generación, ella estaba lista para seguir en la industria desde el otro ámbito: el empresarial, aunque sigue siendo invitada a charlas sobre la profesión y es inspiración de muchas, incluida su hija quien es ya una reconocida figura del modelo.

