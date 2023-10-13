Nació hijo de Ana María Estupiñán y Mattías Bylin. Nombre, peso y más detalles del bebé

En octubre del año pasado, mediante un video, publicado en sus redes sociales, la actriz Ana María Estupiñán, protagonista de Rigo, la bioserie inspirada en la vida del famoso pedalista colombiano, dio a conocer que estaba embarazada.

La actriz casada con el empresario y piloto Mattías Bylin, desde julio del 2019, declaró que se enfrentaba a “el papel que nunca imaginé interpretar”.

Ahora, la misma Ana María, junto a su esposo, revelan que el bebé nació. La también protagonista de ‘La Ronca de Oro’ y ‘La Niña’ publicó una instantánea donde se ve un pequeño guante o mitón del bebé, en blanco y negro.

Emanuel, el hijo de Ana María Estupiñán nació el 12 de febrero

La pareja compartió además los datos de nacimiento, dejando al descubierto que llegó al mundo el pasado 12 de febrero a las 11:22 de la mañana. La pequeño tuvo un buen peso y medida, ya que alcanzó los 3.330 gramos y midió 52 centímetros.

EL matrimonio también confirmó el nombre del pequeño: Emanuel Bylin Estupiñán. Recordemos que la actriz y su esposo son cristianos y este nombre significa ‘Dios con nosotros’.

Solo unos días antes del nacimiento, la pareja compartió un post donde muestran que ya estaban listos para el nacimiento y tenían además del cuarto listo, el coche y los demás artículos necesarios para el bebé, sin embargo no tenían certeza de cuando nacería Emanuel. Nadie sabe el día ni la hora", escribió Ana María en esa publicación.

La siguiente fue una imagen de los nuevos padres a propósito de San Valentín, fecha para la cual ya el bebé había nacido, pero Ana María y su esposo lo mantuvieron en reserva.

La información del nacimiento hecha en la mañana de este viernes 20 de febrero se llenó de mensajes de felicitación en poco tiempo, así como de likes.

Colegas de Ana María como Andrea Guzmán, Yuri Vargas, Morela Zuleta, Coraima Torres y Viviana Serna reaccionaron con emotivas frases.

“Mi Muñeco hermoso bienvenido felicitaciones amiga linda”, escribió Yuri, mientras que Andrea expresó: “Qué belleza! Bienvenido”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí