El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Murió Eric Dane, de ‘Grey´s Anatomy’ y ‘Euphoria’. Tenía 53 años

El actor que interpretó al guapo doctor Mark Sloan en la serie ‘Grey’s Anatomy’ y fue Cal en ‘Euphoria’ falleció luego de batallar por casi un año contra el extraño mal de ELA. Esto se sabe

Por Redacción Vea
20 de febrero de 2026
DENVER, CO - NOVEMBER 12: Eric Dane attends the Global Down Syndrome Foundation's 2022 Be Beautiful Be Yourself Fashion Show on November 12, 2022 in Denver, Colorado. (Photo by Jamie Schwaberow/Getty Images)
Fotografía por: Jamie Schwaberow

Fue en abril del 2025 cuando el actor Eric Dane reveló al mundo que había sido diagnosticado con el mal de ELA.

“Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo”, mencionó al tiempo que se mostró dispuesto a batallar contra el mal. “Seguimos siendo una familia. No fue un fracaso, fue un gran éxito”. También dijo que seguiría trabajando y ese mismo año retomó su papel en Euphoria. “Estoy deseando volver al set la semana que viene”, dijo al tiempo que pidió privacidad por el momento.

A finales del año pasado, trascendió que su cuerpo estaba debilitándose y su salud se deterioraba pro el mal, que hasta el momento no tiene cura.

Vínculos relacionados

Se deteriora salud de Eric Dane, actor de ‘Grey´s Anatomy’, diagnosticado con ELA
Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ perdió el control de su brazo: “es preocupante”
Eric Dane, de ‘Grey’s Anatomy’, sufre de mal incurable: “Me diagnosticaron ELA”

Este 19 de febrero se confirmó su fallecimiento. Su familia fue la encargada de comunicarlo.

Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, se lee en el comunicado que se emitió sobre su partida.

¿Quién es Eric Dane?

El actor había nacido el 9 de noviembre de 1972 en California. Comenzó su carrera artística en los 90’s con papeles cortos en series como Los años maravillosos, Casados y con hijo, Embrujadas y Salvados por la campana. Con el cirujano plástico Mark Sloan en La Anatomía de Grey. Luego, estuvo en The Last Ship y, su papel más reciente fue en Euphoria.

En cine ha estado en cintas como Marley y yo, El Día de San Valentin, donde interpreta a la pareja del rol de Bradley Cooper, y en Bad Boys.

Con su muerte, Dane deja a su esposa Rebecca Gayhearts, ly as dos hijas que tuvo con ella Billie y Georgia, de 16 y 14 años.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Eric Dane

Grey´s Anatomy

Mark Sloan

Euphoria

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.