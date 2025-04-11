Murió Eric Dane, de ‘Grey´s Anatomy’ y ‘Euphoria’. Tenía 53 años

Fue en abril del 2025 cuando el actor Eric Dane reveló al mundo que había sido diagnosticado con el mal de ELA.

“Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo”, mencionó al tiempo que se mostró dispuesto a batallar contra el mal. “Seguimos siendo una familia. No fue un fracaso, fue un gran éxito”. También dijo que seguiría trabajando y ese mismo año retomó su papel en Euphoria. “Estoy deseando volver al set la semana que viene”, dijo al tiempo que pidió privacidad por el momento.

A finales del año pasado, trascendió que su cuerpo estaba debilitándose y su salud se deterioraba pro el mal, que hasta el momento no tiene cura.

Este 19 de febrero se confirmó su fallecimiento. Su familia fue la encargada de comunicarlo.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, se lee en el comunicado que se emitió sobre su partida.

¿Quién es Eric Dane?

El actor había nacido el 9 de noviembre de 1972 en California. Comenzó su carrera artística en los 90’s con papeles cortos en series como Los años maravillosos, Casados y con hijo, Embrujadas y Salvados por la campana. Con el cirujano plástico Mark Sloan en La Anatomía de Grey. Luego, estuvo en The Last Ship y, su papel más reciente fue en Euphoria.

En cine ha estado en cintas como Marley y yo, El Día de San Valentin, donde interpreta a la pareja del rol de Bradley Cooper, y en Bad Boys.

Con su muerte, Dane deja a su esposa Rebecca Gayhearts, ly as dos hijas que tuvo con ella Billie y Georgia, de 16 y 14 años.

Aquí más noticias que son tendencia