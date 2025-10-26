Logo Revista Vea


Concierto de Shakira en Bogotá: a qué hora inicia, a qué hora acaba, setlist y más

La barranquillera brindará su tercer show del año en la capital del país con su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’. 

Por Redacción Vea
31 de octubre de 2025
La barranquillera brindará su tercer show del año en la capital del país con su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’. EFE/ Ernesto Guzmán
Fotografía por: Ernesto Guzmán

Bogotá está lista para vivir una noche especial junto a Shakira. La intérprete de Monotonía vuelve a la capital del país con una nueva fecha que promete cautivar a sus fanáticos. El Vive Claro Distrito Cultural será el escenario para el encuentro de la barranquillera con su público bogotano. 

Este concierto es el tercero de la cantante en Bogotá este año y se espera que más de 40 mil asistentes disfruten de la noche que incluirá también a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, quienes cantarán junto a la barranquillera una de sus canciones de Las mujeres ya no lloran.  

“Es un orgullo que Shakira haya escogido a la Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá para acompañarla interpretando la canción ‘La Pared’ en el concierto que tendrá lugar este sábado 1 de noviembre en la ciudad”, dijo el director general de la Filarmónica de Bogotá, David García. 

¿Cuándo se presenta Shakira en Bogotá y a qué hora? 

La presentación de la barranquillera es este sábado 1 de noviembre. La apertura de puertas está programada para las 4:00 p.m. y se estima que, sobre las 8:30 p.m., la artista suba al escenario para brindar el show que muchos de sus fanáticos están esperando.  

“Después de un rotundo éxito en su primera visita del año, Shakira regresa a Bogotá con una nueva fecha de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. El 1 de noviembre, el Vive Claro será el escenario de un concierto épico, cargado de los clásicos que han marcado la música latina y la energía arrolladora de una artista que sigue haciendo historia”, afirmó Ticketmaster. 

El show de la barranquillera tiene una duración de aproximadamente tres horas, por lo que, sobre la media noche estaría concluyendo, a menos que haya un cambio de programación.  

Setlist del concierto de Shakira en Bogotá 

Aunque la artista ya estuvo en febrero en la capital de país, se espera que para este último show llegue con más sorpresas. Según afirmó Los40, este sería la posible setlist para este sábado: 

  • La fuerte 
  • Girl Like Me 
  • Las de la intuición / Estoy aquí 
  • Empire 
  • Te felicito 
  • TQG 
  • Don’t Brother 
  • Hips dont lie 
  • Monotonía 
  • Chantaje 
  • Copa Vacía 
  • La bicicleta 
  • Acróstico 
  • Monotonía 
  • Soltera 
  • Cómo, dónde y cuándo 
  • Última 
  • Ojos así 
  • Pies descalzos, sueños blancos 
  • Suerte 
  • Antología 
  • Día de enero 
  • Waka Waka 
  • Music Sessions #53 
  • La pared
