¿Cuándo es el funeral de Yeison Jiménez? Esto se sabe de su despedida

Desde el pasado sábado 10 de enero, el mundo de la música llora la muerte de Yeison Jiménez, quien sufrió un accidente en una avioneta en Paipa, Boyacá. El artista de 34 años falleció junto a cinco personas más de su equipo: el capitán Hernando Torres, y sus compañeros y amigos Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Las primeras hipótesis apuntaban a que, supuestamente, la aeronave no había alcanzado a tomar vuelo y que, al parecer, se había estrellado al final de la pista. Sin embargo, el director general de la Aeronaútica Civil, Luis Alfonso Martínez Trimenti, desmintió esas especulaciones y confirmó que sí lo hizo: “El recorrido fue inferior a una milla desde la pista”, señaló.

Por su parte, Maximiliano Panqueba, administrador de la finca donde cayó la aeronave, dijo a Noticias Caracol: “Nosotros lo único que pudimos observar fue que la avioneta venía a una baja altura. Ella hizo un giro hacia la derecha. Cuando ella hace el giro, se sintió un golpe duro, un primer estruendo. La avioneta se vino como hacia el piso y nuevamente hubo una aceleración que volvió y levantó vuelo y de ahí sí ya vino picada”.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó, según confirmaron medios locales. EFE/ Rastreo de Redes Fotografía por: RASTREO DE REDES

Homenaje a Yeison Jiménez: ¿Dónde y a qué hora es?

Por ahora, las autoridades se encuentran en investigación sobre las causas del accidente y lo que ocurrió minutos antes del impacto. En Manzanares, Caldas, de donde eran oriundos el cantante y Jefferson Osorio, su ‘booking manager’, quien también murió en el siniestro, declararon tres días de duelo: “Este es un reconocimiento y un homenaje a todo lo que estos dos hijos de nuestra tierra nos dieron. Ellos siempre sacaban la bandera del municipio a donde iban y nosotros siempre estaremos orgullosos de ellos. Su legado quedará para siempre entre nosotros”, dijo Carlos Enrique Botero, alcalde del municipio.

De acuerdo con Noticias Caracol, el funeral de Yeison Jiménez se llevaría a cabo este martes 13 de enero a partir de las 10:00 a. m. en el Movistar Arena, en Bogotá. Allí, sus amigos, seguidores y familiares podrán despedirlo. El mismo medio señala que, al parecer, el artista sería sepultado en la capital del país, en el cementerio Jardines del Recuerdo. No obstante, se aguarda una confirmación oficial por parte de su equipo de trabajo y familiares, quienes esperan la finalización de todos los trámites legales para poder brindarle el último adiós.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Durante este fin de semana festivo, las redes sociales se han inundado de fotos, videos y múltiples mensajes lamentando lo ocurrido con el cantante, quien había asegurado en entrevistas que en sus planes estaba retirarse de los escenarios a los 35 años para cantarle a Dios. Incluso, había manifestado su deseo de descansar más en este 2026 y bajarle al ritmo de vida que llevaba para compartir más tiempo con su esposa Sonia Restrepo y sus tres hijos Camila, Thaliana y Santiago.