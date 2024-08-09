Reviven uno de los últimos videos de Yeison Jiménez dentro de la avioneta. Estaba feliz

El país está de luto con la muerte de Yeison Jiménez, quien el 26 de julio del año pasado celebró su cumpleaños número 34 con una gran fiesta en el Estadio El Campín, convirtiéndose en el primer artista de música popular en Colombia en hacer sold out en ese emblemático escenario de la capital del país.

El intérprete de Aventurero hizo su última presentación en Málaga, Santander. Luego viajó por tierra hasta Paipa, donde llegó al aeropuerto para emprender viaje en una avioneta hacia Marinila, Antioquia, donde tenía su próximo concierto. Sin embargo, por causas que aún están siendo investigadas por las autoridades pertinentes, la aeronave se estrelló al final de la pista, causando la muerte de los seis ocupantes: el cantante de música popular y algunos integrantes de su equipo de trabajo.

Yeison Jiménez estaba feliz. Este fue su último video con vida

Tras conocerse el deceso del cantante, han salido a la luz algunas imágenes de los momentos previos al accidente. En un video se observa dentro de la avioneta junto a Jefferson Osorio, su ‘booking manager’. “Venga que le estoy dando la alimentación al niño”, dice en un tono sarcástico, mientras intenta darle una bebida a su compañero, quien se negaba a recibirla. “Este es como Santiago, como mi hijo, a las malas toca darle”, agregó entre risas.

El artista lucía una camiseta blanca, una gorra beige y un pantalón negro. Si bien, el clip no corresponde al día del accidente, pues el mismo artista lo había publicado en su cuenta de TikTok hace cuatro días, muchos de sus seguidores comenzaron a especular que podría tratarse de la misma avioneta en la que se accidentó este sábado 10 de enero. “En esa misma avioneta que tanto le dijo Dios que le iba a pasar eso”, “antes de la tragedia”, “Dios mío ahí mismo en una avioneta dio su último respiro”, “juntos eran equipo, amigos, hermanos de la vida y así mismo se fueron paz en sus tumbas, que Dios los reciba con los brazos abiertos”, “en el corazón de todos por siempre Yeison”.

Asimismo, aparece otro video que fue publicado minutos antes de la tragedia por Weisman Mora, quien grabó al capitán Fernando Torres Rojas, cuando estaban despegando. Junto al clip escribió: “Pa’ Marinilla”. Aunque dura pocos segundos, ha sido viralizado en las diferentes plataformas digitales, donde incluso, muchos de sus seguidore han analizado cada detalle del tablero de la avioneta.