Hija de Yeison Jiménez se pronunció en redes tras la muerte del artista: “Me parte el alma”

El mundo del entretenimiento en Colombia sigue en silencio por la muerte de Yeison Jiménez. La tarde del pasado sábado 10 de enero, el artista y cinco compañeros más de su equipo de trabajo fallecieron luego que la avioneta en la que se transportaban se precipitara hacia el vacío por razones que aún son materia de investigación. A través de redes sociales, amigos, colegas, seguidores y familiares han despedido al cantante con sentidos mensajes, fotografías y videos.

¿Qué dijo la hija de Yeison Jiménez?

Hasta el momento, Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Camila, la hija mayor de la pareja, sí dejó un corto, pero conmovedor mensaje en las redes sociales. “Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí. Te extraño por favor que sea un sueño porque a ti por qué :(“, escribió la joven de 15 años.

De igual manera, en sus historias de Instagram republicó un mensaje que dice: “Salmos 34:18: El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, él rescata a los de espíritu destrozado”. La publicación se volvió viral y rápidamente los usuarios de internet le han dejado mensajes de aliento en este difícil momento de su vida: “nada de lo que digamos los que amábamos la música y el ser humano que era tu papá, te aliviará el dolor que esto te causa. Dios en su infinita misericordia les de fortaleza a ustedes su familia de sangre y a nosotros su familia de su excelente música”, “un fuerte abrazo siempre recordaremos a tu papá”, “tu papá era una gran inspiración para muchos de nosotros y no solo por la música si no por la persona que era, por siempre estará en nuestros corazones”, “mucha paz y fortaleza, el legado de tu padre es incuantificable en la música popular mundial”, “lamento mucho tu pérdida, la de tu mamita y toda tu familia”.

A través de un desgarrador mensaje en Instagram, Camila Jiménez se despidió del intérprete de ‘Hasta la madre’. Fotografía por: Instagram

El equipo de trabajo del artista emitió un comunicado horas después del siniestro, confirmando la noticia: “Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante”.