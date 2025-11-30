Raúl García, el director de cine plasmó su tragedia en película: ‘Quedé completamente mudo’

En 2005, Raúl García había terminado de dirigir ‘La esquina´, una película de Dago García Producciones y un día cualquiera su vida cambió para siempre. “Era un sábado, estaba en mi casa y me tomé un purgante y me puse a tocar guitarra, a componer, lo cual yo hacía a diario, pero ese día (…) me descuidé un poco”, recuerda el director bogotano, quien según cuenta, no se hidrató y terminó sufriendo un ACV.

La situación para el también productor, quien en ese entonces tenía 42 años y que había dirigido decenas de comerciales y algunas películas, como ‘Kalibre 35’, era bastante compleja. Los médicos no le daban un diagnóstico positivo. “Quedé completamente inmóvil, sin habla, me decían que realmente no me podían dar una fecha o una asignación de tiempo en que yo pudiera volver a a caminar o o hablar”.

¿Cómo se recuperó de un ACV Raúl García?

Sin embargo, Raúl decidió utilizar otras herramientas para tratar de recuperar las habilidades perdidas. “Hace unos 35 años empecé a hacer yoga y meditación… Entonces conocía las posibilidades que le brindan a una persona y me puse con juicio para que eso me ayudara a salir de la situación”. Tres años más tarde comenzó en forma su recuperación: “me dio la posibilidad de empezar a mover los dedos primero, después, las extremidades y con el tiempo, fui recuperando la movilidad. Aún sigo trabajando en eso. La meditación, la acupuntura y el yoga fueron las tres técnicas que usé para volver a restablecer mi condición de ser una persona hábil en lo cotidiano”.

Aunque su proceso no ha culminado, García se mantiene positivo y espera recobrar las habilidades perdidas. “Quedé completamente mudo y me tocó volver a aprender a hablar por las vocales, pronunciarlas, todo. Y sigo trabajando en eso... Espero algún día recuperarme completamente”.

Tres años después de esta difícil experiencia regresó al set. Lo hizo dirigiendo ‘Mujeres asesinas’. A partir de allí ha desempeñado el mismo rol en varios proyectos: ‘Amas de casa desesperadas’, versión latina; ‘Crónicas de un sueño’, en sus tres temporadas y ‘Tierra de cantores’, entre otras.

Raúl García sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo alejado de los estudios de tv y cine por más de tres años Fotografía por: Mauricio Alvarado

Raúl García: “Agradecido con esa vivencia”

García no piensa en lo vivido desde lo negativo, sino que, con el tiempo, ha terminado abrazando y agradeciendo esta situación de salud. “Ya después reflexionando, realmente estoy agradecido con esa vivencia, porque me llevó a complemente muchas cosas (No entiendo) que de otra manera no lo hubiera podido hacer”. El ACV le obligó a pausar el agitado ritmo que llevaba y repensar la vida y sus prioridades. “Por ejemplo, volví a descubrir el amor hacia mis padres, a mis hijos, a apreciar más la amistad con mis amigos... Eso fue importante”.

El agradecimiento de Raúl va más allá de las palabras y en su caso, ha llegado al cine. Desde que quedó en cama comenzó a acariciar la idea de hacer una película que incluyera todo el drama, pero también el esfuerzo que hace alguien que no tiene sus capacidades físicas plenas.

“La película surgió de la idea un poco de expresar y reflejar en una historia, las vivencias que tuve a raíz de sufrir un ACV, que me dejó por un tiempo postrado, inmóvil y sin habla. Y ahí empecé a como a gestar la idea de crear una historia que contar... Una persona que vive eso y que tiene que debatirse entre quedarse ahí en esa situación o intentar superarla”. La decisión de sentarse a darle forma al relato llegó cuando grababa ‘Tierra de cantores’, con Caracol y vio una imagen que dio incluso origen al título de la película ‘Fuego bajo la lluvia’. “Empecé realmente a pensar en eso cuando estando en un balcón en Honda, vi a un niño en una silla de ruedas en medio de la lluvia. Esos elementos estimularon mi imaginación para crear esta historia”.

Raúl García no pudo regresar a la música

Finalmente escribió la historia de la cinta que hace pocos días se estrenó en simultánea nacional. En ‘Fuego bajo la lluvia’, el personaje de Andrés plasma la experiencia de Raúl. Prefirió que fuera un pequeño, porque cree que de alguna manera cuando perdemos tanto y luchamos por una meta vital, como el poder caminar o volver a hablar, nos volvemos como niños. “(Fue) volver el niño en mí que soñaba con alcanzar algo y encontrar la fuerza interior que lleva a un niño a superarse, a alcanzar una meta”.

El director admite que, pese al esfuerzo, existen habilidades que perdió por el accidente. “A los diez años empecé con la guitarra clásica y toqué por 30 años, hasta que me pasó esto. Una de las cosas que lamento mucho es haber perdido el tacto de la mano derecha, lo que no me permite sentir las cuerdas y no pude volver a tocar la guitarra”, aún así, aunque una parte suya entiende que es probable que la facultad para interpretar el instrumento no regrese, no pierde la esperanza. “Es lo que más lamento realmente. A pesar de que hice muchos ensayos para poder tocar... Tuve que aceptar que hay cosas que definitivamente no eran posibles de recuperar. Y esa fue digamos, la pérdida mayor. (Creo) que, con el tiempo, con la constancia, con la disciplina, algún día espero restablecer definitivamente las cosas que me faltan”.

Actualmente García dirige una nueva serie para RCTV. Se trata de la historia poco conocida de un expresidente colombiano. “José María Melo, que es el único presidente de origen indígena en Colombia y es una historia que la gente no conoce realmente. No solamente combatió al lado de Simón Bolívar por la independencia, sino que llegó incluso a viajar a México y a colaborar con los movimientos independentista de allí”.

