Daniela Álvarez vivió angustioso momento en Sudáfrica: “Estuvimos en peligro de muerte”

Por estos días, Daniela Álvarez se encuentra de viaje en África. A través de sus redes sociales, la modelo de 37 años ha documentado los lugares que ha visitado. En un post, escribió: “África. Una emoción que se siente en el alma. Nuestro viaje inició en Lebombo, en el Parque Nacional Kruger. Vinimos a ver los Big 5 (los grandes 5): Elefante, León, leopardo, Buffalo y rinoceronte. Verlos cara a cara es un sueño cumplido”.

También visitó Cape Town, donde compartió con pingüinos y un grupo de niñas africanas. En otra publicación, contó: “Un día estando en UCI, en medio de mi dolor y de mi incertidumbre le prometí a Dios que si me daba la oportunidad de salir de allí sería feliz cada día de mi vida. Desde entonces, sin importar las pruebas que aparecen en mi camino, sonrío y me recuerdo a mí misma que nada puede quitarme las ganas de seguir adelante”.

¿Qué pasó con Daniela Álvarez?

Hace unas horas, la también modelo barranquillera subió unas historias a su cuenta de Instagram relatando el angustioso momento que vivió en un centro turístico en Cape Town.

“Estamos en Sudáfrica de paseo y aquí nos pasó algo que quiero contarles. Fue muy grave”, comenzó diciendo. Enseguida, Ricky, su hermano, agregó: “Estuvimos en peligro de muerte”.

De acuerdo con lo que contaron, se encontraban en un muelle, donde querían grabar un momento y capturar unas imágenes aprovechando la vista que tenía el lugar. “Queríamos hacer un video súper bonito para ustedes, una transición... Decidimos ir hacia la punta de un muelle que se veía espectacular el fondo del pueblo y veíamos que había gente que iba y que regresaba y a pesar de que se veía que las olas gigantescas rompían contra una pared, caía un poquito de agua, por eso veíamos el piso mojado. Nos atrevimos a llegar hasta el final porque había gente que había llegado hasta allá y ya se estaba regresando", dijo.

Sin embargo, las cosas se salieron de control gracias a las fuertes olas del mar: “La marea estaba subiendo porque ya era de tarde, entonces yo miro hacia el mar abierto y les dijo hay una gran ola acercándose”, agregó Ricky al relato de su hermana, quien continuó contando lo que ocurrió en ese momento: “Cuando de repente Ricky dice: ‘la ola’. Yo volteo y yo miro para arriba y era una ola como de ocho metros. Se estrella contra el muelle y hace una pared inmensa de agua”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Fue un momento súper estresante”: Daniela Álvarez

Todo fue en cuestión de segundos. Daniela, ni su hermano, ni ninguna de las personas que se encontraban con ellos tuvieron tiempo de reaccionar. “La primera que se cae fui yo, caí encima de Carolina (una amiga), quedé al ras del muelle y Ricky me agarró del cabello y me haló terriblemente para que yo no me fuera porque no sabíamos si venía otra ola más atrás. En ese momento de mucho estrés creíamos que nos habíamos salvado cuando de repente, unos 10 o 15 segundos después que nos levantamos de la revolcada nos dimos cuenta que hacía falta alguien, era mi mánager que estaba en el mar. La ola se la llevó y cayó en un precipicio entre el muelle y el agua. Esto fue un momento súper estresante. Fuimos muy afortunados de que esto no fuera peor. Yo afortunadamente no me raspé, no me pasó nada”, contó.