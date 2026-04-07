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Dany Hoyos, creador de Suso el paspi, comienza su gira nacional: Ciudades, fechas y boletas

El antioqueño que hasta hace unas semanas personificó en la pantalla ‘The Suso’s Show’, ahora está enfocado en sus piezas teatrales. Esta es la agenda de ‘Cuando el Show se acaba’ un monólogo que incluye humor y en el cual se muestra como es él.

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Por Luz Alexi Castillo
07 de abril de 2026
Dany Hoyos, creador de Suso el paspi, comienza su gira nacional: Ciudades, fechas y boletas
Fotografía por: Cortesía

Hace unos días Dany Hoyos, el comediante creador del popular personaje ‘Suso el paspi’ reveló a Vea de El Espectador que el programa de televisión, que se emitía los domingos en la tarde por el canal caracol, había entrado en una pausa debido a su interés en enfocarse en el teatro y las giras.

De un lado, Hoyos seguirá girando con el divertido personaje en el exterior y de otro, anticipó que estará en las principales ciudades del país donde por primera vez no usará el atuendo de ningún personaje, sino que será el mismo Dany Alejandro Hoyos.

¿De qué se trata ‘Cuando el show se acaba’?

En el monólogo, titulado ‘Cuando el show se acaba’, Hoyos hablará de temas muy personales, como el duelo, el alcoholismo, pero en tono de humor y de una manera muy personal. “Íntimo, divertido y profundamente humano en el que Dany Hoyos compartirá anécdotas reales, reflexiones personales y situaciones inesperadas que vive cuando se baja del escenario. Este nuevo formato le permitirá al público conocer al hombre detrás del personaje, y explorar desde el humor los contrastes entre la fama, la vida cotidiana y la autenticidad”, comenta la información oficial del show.

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Cuándo y dónde se presentará Dany Hoyos

De momento la gira comenzará el próximo sábado 11 de abril en Bogotá. El 25 estará en Medellín y posteriormente, el 23 de mayo llegará a Cali.

El 30 de julio seguirá en Armenia y el 31 en Manizales. A Pereira llegará el 1 de agosto y el 28 de ese mes se presentará en Bucaramanga. El 9 de septiembre se presentará en Cúcuta y el 11, en Barranquilla.

La boletería ya está disponible en susoelpaspi.com.co y el Latiquietera.com

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