Dany Hoyos, creador de Suso el paspi, comienza su gira nacional: Ciudades, fechas y boletas

Hace unos días Dany Hoyos, el comediante creador del popular personaje ‘Suso el paspi’ reveló a Vea de El Espectador que el programa de televisión, que se emitía los domingos en la tarde por el canal caracol, había entrado en una pausa debido a su interés en enfocarse en el teatro y las giras.

De un lado, Hoyos seguirá girando con el divertido personaje en el exterior y de otro, anticipó que estará en las principales ciudades del país donde por primera vez no usará el atuendo de ningún personaje, sino que será el mismo Dany Alejandro Hoyos.

¿De qué se trata ‘Cuando el show se acaba’?

En el monólogo, titulado ‘Cuando el show se acaba’, Hoyos hablará de temas muy personales, como el duelo, el alcoholismo, pero en tono de humor y de una manera muy personal. “Íntimo, divertido y profundamente humano en el que Dany Hoyos compartirá anécdotas reales, reflexiones personales y situaciones inesperadas que vive cuando se baja del escenario. Este nuevo formato le permitirá al público conocer al hombre detrás del personaje, y explorar desde el humor los contrastes entre la fama, la vida cotidiana y la autenticidad”, comenta la información oficial del show.

Cuándo y dónde se presentará Dany Hoyos

De momento la gira comenzará el próximo sábado 11 de abril en Bogotá. El 25 estará en Medellín y posteriormente, el 23 de mayo llegará a Cali.

El 30 de julio seguirá en Armenia y el 31 en Manizales. A Pereira llegará el 1 de agosto y el 28 de ese mes se presentará en Bucaramanga. El 9 de septiembre se presentará en Cúcuta y el 11, en Barranquilla.

La boletería ya está disponible en susoelpaspi.com.co y el Latiquietera.com

.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí