¿De cuánto es la fortuna de Giorgio Armani? Ellos son sus herederos tras su muerte

Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano, falleció a los 91 años el pasado 4 de septiembre, y enlutó al mundo de la moda. Se trataba de un creador y empresario que por décadas fue sinónimo de elegancia, buen gusto y sobriedad.

Armani construyó un impresionante imperio, mismo que pasará a manos de sus herederos. El creador no tuvo hijos, pero dejó un plan detallado, cuidadosamente diseñado para la sucesión y el destino de su fortuna y la empresa que fundó en 1975.

Dentro de la fortuna Armani no solo se incluye la moda, también se habla de perfumería, cosméticos, accesorios, diseño de interiores, hostelería e incluso un equipo de baloncesto, el EA7 Emporio Armani Milano. Con más de 8.700 empleados y alrededor de 650 boutiques en todo el mundo, la compañía reportó ingresos consolidados de 2.300 millones de euros en 2024.

Los medios especializados, Forbes entre ellos, estiman que la fortuna del diseñador está valorada en cerca de 15.000 millones de dólares. Además de la mencionada compañía, la riqueza que dejó el italiano abarca propiedades inmobiliarias de lujo en ciudades como Milán, París, Saint-Tropez y Saint-Moritz, así como un yate de 65 metros avaluado en 60 millones de euros.

Su patrimonio personal y empresarial representa una de las fortunas más grandes en el mundo de la moda y el lujo.

Mucho antes de su fallecimiento, Armani diseñó un plan de sucesión orgánico y gradual para garantizar que el legado de su empresa permanezca vivo y fiel a sus valores. En vida, mencionó que debía renunciar al control directo, y en su autobiografía Per Amore dejó claras las directrices para preservar la esencia de la marca, priorizando la reinversión de beneficios y la gestión equilibrada.

Estos son los herederos de Giorgio Armani

Su testamento incluye como principales herederos a su hermana Rosanna Armani, de 86 años, y a tres sobrinos: Silvana, de 69; Roberta, de 54, y Andrea Camerana, de 55; todos ellos miembros activos del consejo de administración del grupo. Silvana está vinculada al diseño femenino y es vista como la heredera artística, mientras que Roberta maneja las relaciones públicas y el contacto con celebridades. Andrea, por su parte, lidera iniciativas de sostenibilidad en la empresa.

Junto a estos familiares, destaca la figura de Pantaleo ‘Leo’ Dell’Orco, su pareja y colaborador más cercano durante más de dos décadas, actual director general y responsable del diseño masculino. Dell’Orco es considerado parte integral del círculo íntimo y un punto clave en la continuidad del grupo. Dentro de su legado, también se incluye La Fundación Giorgio Armani creada en el 2016, con el propósito de proteger el ordenamiento, los activos y la cultura de la empresa, asegurando que permanezca independiente y fiel a su visión. Actualmente, la fundación posee una participación simbólica menor en la empresa, pero se espera que su porcentaje aumente tras la apertura del testamento.

