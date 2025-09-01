Murió Alberto Padilla, expresentador de CNN en español. ¿De qué murió?

Uno de los pioneros de la cadena CNN en español fue el comunicador mexicano Alberto Padilla, quien además de analista y periodista fue conductor de la reconocida cadena de noticias que origina desde Atlanta. SU programa ‘Economía y finanzas’ marcó un hito en el periodismo latinoamericano.

Padilla, quien desde hace varios años no hacía parte del staff de la señal, residía desde hacía ocho en Costa Rica, era presentador del programa de radio A las cinco con Alberto Padilla, en la Cadena Radial Costarricense (CRC). Allí realizaba los análisis económicos y políticos de la región. Justamente se conoció que el viernes en la noche, horas antes de que se desmayara frente a algunos de sus conocidos había estado al frente del programa.

Según informaron en la cadena CRC 89.1 Radio, el periodista se desvaneció en medio de una reunión: “se encontraba en una actividad social con varios amigos”.

El mexicano fue conducido de inmediato al Hospital Cima en San José donde procuraron salvarle la vida, pero finalmente falleció.

Así despidieron a Alberto Padilla, ex CNN en español

“Tu memoria vivirá para siempre para quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”, escribió la emisora en sus redes despidiendo a su colaborador.

La periodista costarricense, Glenda Umaña, quien como Alberto fue fundadora de CNN en español 28 años atrás, se refirió a su fallecimiento. "Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito. Anoche estaba disfrutando con sus amigos acá y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón“.

¿Quién era Alberto Padilla, periodista mexicano y Ex conductor de CNN?

Alberto nació en Monterrey, allí se graduó en Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica.

Luis Carlos Vélez, periodista colombiano hoy parte de Univisión y quien estuvo varios años en CNN en español también despidió a Padilla, quien fue su mentor y compañero en esa cadena.

Luis Carlos Vélez publicó esta imagen al despedir con gratitud a Alberto Padilla (a la derecha) quien falleció a los 60 años Fotografía por: Instagra

“A Alberto le debo mi carrera. Me dio mi primera gran oportunidad. Nos conocimos en Colombia durante una gira de CNN y nos volvimos amigos. Luego me llevo al canal y durante años fui su productor. Generoso me empujaba a reemplazarlo y así tuve mi primer chance frente a la càmara. Inteligente, pionero, amoroso, amable y familiar. En la historia pasará como el pionero de la información económica y de negocios en la televisión. Te voy a extrañar amigo. Siempre en deuda contigo”, puntualizó en su Instagram que acompañó con imágenes de cuando compartieron set.

