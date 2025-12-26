De qué Murió la Miss Universo Ieda María Vargas, primera brasileña en ganar el certamen

Tras 15 días en un hospital de Gramado en Brasil, la exreina de belleza Ieda María Vargas, recordada por ser la primera brasileña en ser elegida Miss Universo, murió el pasado lunes 22 de diciembre a los 80 años. La modelo fue considerada la mujer más bella del mundo en el certamen de 1963.

¿Qué le pasó a la Miss Universo Ieda María Vargas?

Ieda María Vargas estuvo hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arcanjo São Miguel, ubicado en Gramado, en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. Hasta el momento, la familia no ha compartido una causa oficial de muerte, y las autoridades médicas aún no han publicado un informe definitivo al respecto. Algunos informes sugieren que la exreina de belleza sufrió problemas del corazón y algunas secuelas de un derrame cerebral que sufrió en el 2000 y que le dejó leves secuelas en el habla, de las que solamente se recuperó parcialmente.

¿Quién era Ieda María Vargas?

La exreina, quien estaba próxima a cumplir 81 nació el 31 de diciembre de 1944 en Porto Alegre, Brasil. Desde muy joven, comenzó su carrera en el mundo de los certámenes de belleza: primero fue elegida Miss Porto Alegre, luego Miss Rio Grande do Sul, y más tarde se coronó como Miss Brasil. Estos títulos la llevaron a representar a su país en el Miss Universo 1963, que se celebró en Miami Beach, Estados Unidos. Con apenas 18 años, Ieda logró alzarse con la corona universal, un momento que marcó un antes y un después para Brasil.

Su victoria la convirtió en un ícono de elegancia y un motivo de orgullo nacional, abriendo las puertas para futuras representantes brasileñas en el certamen. Después de su reinado, Ieda optó por llevar una vida más tranquila, alejada del ojo público y enfocada en su familia. Siempre fue recordada y reconocida como una figura histórica en el ámbito de los concursos de belleza.