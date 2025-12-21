Murió el papá de Jessica Cediel. La presentadora publicó emotivo video: “Siento un vacío”

En la noche de este sábado 20 de diciembre, Jessica Cediel, presentadora colombiana, confirmó la muerte de Alfonso Cediel, su padre. En su perfil de Instagram, donde tiene 10 millones de seguidores, la exconductora de La Descarga, de Caracol Televisión, expresó su tristeza y dolor por la partida de su progenitor: “Te me fuiste CEDIEL💔🕊️Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho. GRACIAS papito por tanto que nos dejas”.

En la misma publicación, Jessica reunió una serie de videos de momentos especiales que compartió con su papá, a quien le agradeció por todo lo vivido: “Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada. Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no sé qué voy a hacer de aquí en adelante. Ahora a quien voy a agarrar a besos, a quien voy a cambiarle el pañal, a quien voy a consentir, con quien me voy a reír de la gente. Y aunque me duele mucho la forma de tu partida también acepto la voluntad de Dios padre quien te llamó a su presencia. Hice todo lo que pude humanamente para consentirte”.

¿De qué murió el papá de Jessica Cediel?

Aunque la presentadora no reveló la causa de la muerte de su papá, en sus redes sociales documentó en los últimos años el difícil proceso de salud que venía enfrentado por el Párkinson, razón por la cual, Cediel requirió de cuidados especiales durante este tiempo.

En su publicación de despedida, aprovechó para agradecerle a su familia y a quienes hicieron parte de ese difícil proceso con la salud de su papá: “Gracias madre por siempre inculcarnos amor y entrega hacia nuestro padre. Gracias hermanas por siempre haber estado juntas en esta prueba. Gracias Dios por haberme dado el mejor papito del mundo. Gracias a todos por aquí porque siempre le manifestaron su amor. Buen viaje Cediel, ya estás en un mejor lugar al otro lado del arcoíris. El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. TE AMO PAPI”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de fortaleza: “Qué situación más difícil. Que Dios te de fuerza. Te queda la satisfacción de haberlo dado y hecho todo por tu papá”, “un abrazo a la distancia lleno de luz fuerza y fortaleza para ti y toda tu hermosa familia”, “te abrazo a la distancia con mis oraciones”, “lo difícil que es aceptar el ciclo de la vida con las personas favoritas”.