Murió Pat Finn, actor de ‘Friends’, a los 60 años

En las últimas horas fue confirmada la muerte de Patt Finn, un reconocido actor de cine y televisión estadounidense, reconocido por sus personajes en producciones como Friends y The Middle. De acuerdo con Fox News Digital, el artista “luchó valientemente contra el cáncer durante los últimos años. Sabemos que el cielo celebrará mucho con la llegada de Pat Finn”. El artista murió a los 60 años rodeado de su familia, tras luchar con la metástasis que le generó el cáncer de vejiga.

En un comunicado emitido por un familiar cercano, se lee: “Su vida y su legado perdurarán a través de su hermosa familia, incluyendo a su esposa Donna y sus tres hijos, Cassidy, Caitlin y Ryan, y los miles de amigos y familiares a quienes dejó huella”.

¿Quién era Pat Finn?

Patrick Cassidy “Pat” Finn nació el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois, EE. UU. Después de graduarse de la Universidad de Marquette, se sumergió en el mundo de la comedia y la actuación, uniéndose a legendarios grupos de improvisación como Second City en Chicago, donde formó amistades duraderas con otros íconos del entretenimiento, incluido el fallecido Chris Farley.

Finn disfrutó de una larga carrera tanto en televisión como en cine. En algunas oportunidades hizo papeles más pequeños y en otras estuvo como invitado, sus contribuciones dejaron un impacto duradero en varias generaciones de espectadores. Algunos de sus trabajos más memorables incluyen: Bill Norwood en The Middle. Este fue su papel más famoso, donde dio vida al vecino en varias temporadas de la exitosa comedia familiar de ABC. También interpretó al Dr. Roger en Friends. Fue el médico novio de Monica Geller en episodios especiales de la serie. Otro de sus personajse fue Joe Mayo en Seinfeld: En este icónico sitcom, Finn interpretó a Joe Mayo, un personaje secundario que dejó una huella en uno de los episodios clásicos.