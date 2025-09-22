¿Quién era Débora Estrella, la periodista que murió en accidente aéreo en México?

El mundo del periodismo está de luto tras la repentina muerte de Débora Estrella, una reconocida presentadora de televisión quien falleció en un trágico accidente aéreo ocurrido en el municipio de García, en Nuevo León. El piloto que se dirigía con ella también murió en el siniestro.

¿Qué le pasó a Débora Estrella?

La noticia fue confirmada en la noche del sábado por el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos. “Les informo que después de horas de trabajo, los diversos equipos lograron recuperar los dos cuerpos del lamentable accidente de la aeronave tipo avioneta. Mi solidaridad y más sentido pésame a las familias y amigos de los fallecidos”.

Lo que se conoce hasta el momento es que, al parecer, según testigos, la avioneta habría estado haciendo maniobras en la zona. Los vecinos aseguraron que los vieron volar bajo y de modo arriesgado. Se desconoce si hubo falla mecánica en el motor o si se trató de un error humano lo que habría causado el desplome de la aeronave modelo Cessna 172, con matrícula XB-BGH, del Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán (CEAM), una escuela de aviación con oficinas en Monterrey y Torreón, según informó el diario Reforma.

En un video difundido por medios de comunicación mexicanos y redes sociales se observa que la avioneta se cruza con un helicóptero. Minutos después fue el accidente. Según informaron, cuando la avioneta se desplomó, el helicóptero aterrizó y sus tripulantes descendieron para tratar de auxiliar a los pasajeros.

¿Quién era y cuántos años tenía Débora Estrella?

Débora, quien tenía 43 años, era abogada, graduada en Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; sin embargo, encontró en el periodismo su verdadera pasión. Hizo parte de Hechos AM, de TV Azteca y Milenio Televisión.

En el 2018 se incorporó al Telediario Matutino de Monterrey e hizo parte de Fuerza Informativa Azteca.

¿Cuántos hijos tuvo y quién era el esposo de Débora Estrella?

La periodista fue esposa de José Luis García, quien también se desempeña en la misma profesión. Se conocieron en Monterrey cuando ambos daban sus primeros pasos en el mundo de la televisión, ella en TV Azteca y él en Televisa. Sin embargo, se separaron en el 2020 después de diez años de matrimonio. “La historia que juntos empezamos a escribir, hace ya 10 años, llega a un final”, escribieron en ese momento en sus redes sociales. De acuerdo con lo que se rumoró, al parecer, la ruptura se habría dado por una supuesta infidelidad por parte de García. La pareja no tuvo hijos.