¿Quién era y de qué murió la presentadora Celeste Wilson?: “Estamos desconsolados”

Recientemente, la comunicadora de 42 años había comenzado un nuevo trabajo en un reconocido canal de televisión.

Por Redacción Vea
30 de agosto de 2025
Celeste Wilson, presentadora de televisión.
Fotografía por: Redes sociales

Este viernes se confirmó la muerte de Celeste Wilson, una reconocida presentadora de televisión, quien hacía parte del canal WAPT, afiliado de la cadena ABC.

¿De qué murió Celeste Wilson?

De acuerdo con lo que informaron sus compañeros de set, la periodista, oriunda de Misisipi, sufrió un infarto: “Tenemos una noticia muy triste esta noche sobre una de las nuestras. Nuestra colega Celeste Wilson, quien recientemente se unió a 16 WAPT como nuestra presentadora de fin de semana, murió de un ataque cardíaco. Celeste solo estuvo con nosotros en 16 WAPT por poco tiempo, pero ya nos conmovió su profesionalismo, su calidez y su dedicación al periodismo”, afirmaron. “Es un gran shock y nuestros corazones están rotos”, dijo su colega Megan West.

Además, el canal aseguró: “Todos aquí en 16 WAPT estamos desconsolados por esta pérdida repentina, y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Celeste”.

Amigos y seguidores han expresado su tristeza en redes sociales por la pronta partida de la presentadora: “Descanse en paz. En manos de Dios”, “fortaleza para todos sus seres queridos... Tan joven y llena de vida”.

¿Quién era Celeste Wilson?

Antes de llegar a WAPT, Celeste trabajó en la estación KARK de Arkansas, de la cadena NBC y en KNOE en Luisiana, de CBS, donde se unió en el 2023. Hizo una maestría en Arizona State University. Wilson hizo su maestría en Arizona State University y “tenía un fuerte compromiso con su fe, su familia y su comunidad. Se le recuerda como una querida amiga y compañera de trabajo que sirvió con pasión a la comunidad con su profesionalismo y su capacidad narrativa", aseguraron los excompañeros de la presentadora, quienes, además, la describieron como una mujer comprometida con la fe, la familia y la comunidad.

