Diva Jessurum recordó el día que perdió un bebé: “estaba muy ilusionada”

Diva Jessurum es una de las periodistas y presentadoras más destacadas en Colombia, conocida por su trayectoria en el mundo del entretenimiento. Con su estilo directo y carismático, ha logrado convertirse en una de las voces más influyentes del periodismo de farándula en el país.

Nacida en Barranquilla, Colombia, Diva Jessurum mostró su pasión por el periodismo y la comunicación desde muy joven. Estudió Comunicación Social y Periodismo, y poco a poco fue abriéndose camino en los medios nacionales.

Su carrera despegó cuando se unió a Caracol Televisión, donde se convirtió en una de las figuras más importantes de la sección de entretenimiento. Su habilidad para contar historias de una manera única y su conexión con el público la llevaron a ser la presentadora de programas como: Show Caracol, Se dice de mí y Expediente final.

Diva Jessurum. Fotografía por: Instagram Diva Jessurum

Diva Jessurum perdió un bebé

La presentadora estuvo como invitada en la reciente emisión de Bravíssimo. Allí contó varios detalles de su vida profesional y personal. Siempre soñó con ser periodista y lo logró.

“Yo siempre he tenido muy claro cuál es mi propósito en la vida, desde siempre, desde que yo era una niña, y la vida que yo tengo yo la fabriqué. Yo lo que soy hoy es lo que yo desde que tenía 8 o 9 años pintaba sola en un cuaderno. Yo me imaginaba viviendo en Bogotá, viviendo con perros, siendo la dueña de mi existir. Sí se puede construir la vida que uno quiere tener”, dijo.

En medio de su charla con Marcelo Cezán y Mónica Molano, la barranquillera reveló que perdió un hijo. La anécdota estuvo relacionada con Silvestre Dangond.

“Yo perdí mi segundo bebé que tiene que ver con Silvestre Dangond. Cuando yo salgo embarazada, yo no le había dicho a nadie, y me aprueban el programa de Se dice de mí y me preguntan que con qué artista lo hacíamos, y yo dije: ‘con Silvestre Dangond, está en un excelente momento’. Entonces me fui a hacerle el primer Se dice de mí, lo hice en Medellín y después me fui hasta la Guajira y me metí a una zona destapada a entrevistar a su papá en una cascada y cuando llegué había perdido ya el bebé”, dijo.

Aunque fue doloroso para ella, Jessurum aseguró que entendió que todo en la vida tiene un propósito:

“Cuando una persona dice: ‘estoy embarazada, me quedo quieta, dejo de trabajar, no hago nada, no voy a la oficina’. Bueno, pero mi vida sigue, estaba muy ilusionada, había rezado mucho por tener bebés, le había pedido mucho al cielo que me lo regalara, estaba trabajando, fue algo que yo no busqué, fue algo que se me presentó, porque entre otras cosas, el que está para nacer, está para nacer, pero no estaba y lo acepto, pero han sido muchos los sacrificios y mucha parte de mi vida que le he dejado a los medios de comunicación. Me he pasado 28 años de mi vida sembrando para tener la satisfacción de recoger. Todos los días morimos y volvemos a nacer”, afirmó la presentadora.

Finalmente, agregó: “son más las personas que han intentado tener hijos y los bebés que no han logrado llegar a nacer, que los que somos, entonces el simple hecho de la vida es un milagro. En la vida se nos presentan situaciones, es entender que cada una es porque o viene a enseñarnos o algo o viene a prepararnos para algo”.