Dolly Parton está enferma: “Oren por ella”, pide hermana de la cantante y actriz

Dolly Parton es una de las figuras más legendarias de la música en Estados Unidos. La artista, nacida el 19 de enero de 1946 atraviesa quebrantos de salud y su hermana menor, Freida ha encendido las alarmas al respecto.

“Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, y esto me ha inspirado a pedir a todos los que la aman que sean guerreros de oración y recen conmigo”, señaló el martes 7 de octubre en Facebook.

La también compositora “es fuerte, es querida y con todos los rezos dirigidos hacia ella” su hermana dijo estar segura de que va a estar bien.

Entre los casi 3.900 comentarios que recibió esa publicación en sus primeras 13 horas hubo quien llegó a ofrecer a Dolly Parton su riñón “o cualquier otro órgano que se pueda donar, sin exageraciones”.

La ola de apoyo llevó después a la hermana a matizar sus palabras para no alarmar a la gente.

“No quise asustar a nadie”, hermana de Dolly Parton

“Quiero aclarar algo. No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan serio cuando pedí rezar por Dolly. Ella ha estado un poco indispuesta y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración”, dijo Freida este miércoles.

Su primer mensaje, según añadió, “no fue más que una hermana pequeña pidiendo que se rece por su hermana mayor”.

“Gracias a todos por llevarla en sus oraciones. Su amor realmente marca la diferencia”, concluyó.

A finales de septiembre la cantante, de 79 años, anunció que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año debido a problemas de salud que no especificó.

“Como muchos saben, he afrontado algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, explicó en un comunicado publicado en X.

Parton señaló que los tratamientos le impedirán ensayar y preparar su espectáculo: “Ustedes pagan un buen dinero para verme actuar y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”.

Los problemas de salud van a hacer también que este próximo 16 de noviembre no vaya a poder asistir a la ceremonia de los premios Governors Awards de la Academia de Hollywodd, donde será homenajeada con un Óscar honorífico, según indicó a finales de septiembre el medio especializado The Hollywood Reporter.

Cuando la autora de canciones como “Jolene”, “Here You Came Again” o “Islands in The Stream” anunció que iba a posponer sus conciertos descartó que ese aplazamiento suponga una retirada de los escenarios: “Solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show (...) y para mayores aventuras junto a todos ustedes”, dijo entonces.

¿Cuántos años tiene Dolly Parton?

El nombre de pila de la cantante, que también es compositora, productora, empresaria y actriz es Dolly Rebecca Parton, cumplirá en enero del 2026, 80 años y es considerada como una de las mejores cantantes de la música country. Sus ventas superan los 100 millones de álbumes.

Además de haber sido una de las primeras artistas que lanzó su propia línea de muñecas a mediados de los años 70, tiene su propio parque temático llamado Dollywood, que está ubicado en Tenneesse.

