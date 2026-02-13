Drake compró pertenencias de Pablo Escobar por millonaria suma y es fuertemente criticado

El 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 años, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria fue abatido por el Bloque de Búsqueda en el tejado de su casa del barrio América, en Medellín, tras ser localizado por hacer llamadas a su familia.

El famoso capo de alguna manera, se convirtió en leyenda y su figura, reconocida en todo el mundo, ya que llegó a ser la persona más buscada por las autoridades, ha generado películas, series, mitos alrededor de anécdotas que vivió y miles de personas lo siguen admirando a pesar de sus acciones violentas y de ordenar muertes y secuestros.

Pese a que las autoridades locales en Medellín han instado a la comunidad y a los visitantes no contribuir con un turismo enfocado en su imagen, aun se siguen comercializando artículos relacionados con el narcotraficante o su imagen.

Ahora trasciende que Drake, el cantante canadiense de 39 años, presumió en sus historias de Instagram un par de objetos que le pertenecieron al capo y por los cuales habría pagado una millonaria suma en un sitio de subasta en diciembre pasado.

Drake pagó más de 270 millones de pesos por gorra que habría usado Pablo Escobar

La publicación ha generado indignación en algunos cibernautas ya que ordenan que se siga perpetuando la imagen de Escobar como si se tratara de una leyenda cuando es el responsable del dolor que millones de colombianos sufrieron entre los 80 y 90.

Drake habría adquirido una gorra verde del equipo los Boston Celtics, de la NBA, que supuestamente le perteneció a Escobar sí como un escudo del equipo d fútbol Atlético Nacional.

La atención se centró sobre la gorra por la que habría pagado 75,000 dólares, es decir unos 275 millones de pesos colombianos.

La mencionada cachucha aparece en el documental francés “Don Pablo Escobar: Rey de la cocaína”, producido por el canal TF1 y filmado en 1988, pero estrenado solo en 1995. En las imágenes, captadas de manera clandestina por el periodista, se observa al entonces líder del cartel de Medellín con la renda.

El material que solo se lanzó después de la muerte del capo también aparecen los Ochoa.

Ahora según información dada a Infobae por el sobrino de Pablo, Nicolás Escobar la gorra no sería autentico, pues si bien es cierto Pablo Escobar la usó no le pertenecía y la había puesto solo ese día.

“Esa gorra que aparece en la imagen es una que se utilizó el día que lo entrevistó el grupo de franceses, ellos llegaron a la casa de los Ochoa en Medellín, la finca se llamaba La Loma. Ese día no llevaba la gorra, se la prestaron para salir y que no se viera lo normal. Yo lo recuerdo porque me llevaron para escuchar lo que hablaban los franceses, porque esa es mi segunda lengua”

“Yo estaba al lado de las cámaras, ese era el juego que tenía que seguir, estar al lado de las cámaras y escuchar lo que hablaban los franceses. Yo llegué con Pablo, lo acompañé y estuve con él. ”.

EL sobrino también refirió que le cuesta creer que sea la misma que usó su tío por detalles como los filtros de aire que no tenía la original y que si ve en la que presumió Drake.

