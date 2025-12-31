Ed Sheeran cuenta cómo logró bajar 15 kilos de peso y por qué lo hizo

Ed Sheeran tenía como principal motivación la de cargar su bebé sin que le doliera la espalda, cuando decidió que debía bajar de eso. Esto bastó para comenzar con una vida saludable, que comenzó cuando abandonó el alcohol, el tabaco y empezó a ejercitarse en el gimnasio.

Ahora su rutina incluye levantamiento de pesas, un entrenador personalizado y una máquina de pilates, fue todo eso lo que le ayudó a bajar más de 15 kilos y ganar masa muscular, así lo expresó en su más reciente entrevista con la publicación Hombres saludables (nombre original en inglés Men´s Health)

Ed quería ser mejor padre y mejor artista y siente que lo ha logrado. Ahora, el intérprete de Shape of You, lo refleja en cada show, donde dura un poco más de dos horas en el escenario, donde corre y se mueve constantemente.

Matt Kendrick, su entrenador contó que cuando lo conoció, Sheeran ya venía perdiendo peso, pero su nuevo entrenamiento no sólo se encargaría de perder aún más libras, sino que involucraba centrarse en su forma física, logrando una figura de bienestar y salud,

¿Qué comió Ed Sheeran para bajar de peso?

Kendrick debió adaptar el entrenamiento a la vida ajustada del cantante, por lo que debió crear un grupo de WhatsApp para hablar con su manager de gira, donde conversaban acerca de los alimentos que consumía durante sus conciertos, además de los gimnasios que había disponibles en los hoteles en los que el artista se hospedaría.

En primer lugar, Ed acudió a su viejo amigo del colegio Josh, para que fuera su chef personal. Para el inicio del día la dieta comenzaba con cuatro huevos en tortilla, champiñones, verduras o avena. Para el almuerzo, había arroz de dieta, quinoa o lentejas, proteínas variadas como pescado, pollo, pavo o algún filete y mucha verdura, y al finalizar, para su cena lo mismo del mediodía.

Así las cosas, la nueva rutina de Sheeran se aleja por completo de su canción, Bad Habits. Durante la reciente entrevista Ed dijo “Creo que en el fondo, soy un fumador empedernido de pizza y cerveza, pero esa no es mi realidad como padre a los treinta” declaró a Men´s Health. Además “creo que hay que tomar buenas decisiones” recalcó con su nuevo estilo fitness.

Tips en el entrenamiento de Ed Sheeran

Su transformación inició progresivamente, sobre una elíptica, mientras respondía correos. Sheeran comentó “A los 30 no es menos resiliente. me lastimé las piernas, la espalda cuando tocaba en directo… quería sentirme como un superhombre en el escenario”.

En el inicio de la rutina el levantamiento de pesas fue de peso ligero y las repeticiones altas, esto mientras Ed perfeccionaba su técnica. El acondicionamiento cardiovascular también jugó un papel crucial, pues desde el comienzo el entrenador buscó fortalecer la resistencia. Por último, siempre se integró el Pilates Reformer que se enfoca en fuerza, estabilidad y flexibilidad mediante muelles y plataformas móviles. Para Ed la clave fue trabajar todo el cuerpo y siempre proteger las articulaciones.

Recordemos que Ed Sheeran estará de concierto en Colombia en el 2026. Será el sábado 16 de mayo en el Vive Claro Arena de la capital de la República. El británico vendrá con su gira Ed Sheeram: Loop Tour Latinoamérica 2026.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento