Amparo Grisales y Robinson Díaz juntos en película de terror ¿de qué se trata?

A Amparo Grisales la hemos visto en el rol de actriz de novelas y seriados, bien sea como protagonista o antagonista. Recientemente estuvo en ‘Cosiaca’, la serie más ambiciosa que Teleantioquia ha hecho.

La diva colombiana ahora estará en pantalla grande y esta vez junto al antioqueño Robinson Díaz. Será en ‘Reflejos’, un thriller psicológico donde también interviene Viña Machado y Jorge Cao.

La cinta,que se estrena el 28 de noviembre, explora los traumas, el destino y el terror que se desata cada noche a las 3:33 a.m. en esta oportunidad en una casona abandonada llena de espejos donde el destino, los miedos y la realidad se mezclan y se distorsionan.

¿Qué cuenta ‘Reflejos’, la primera película de terror de Amparo Grisales?

La película dirigida por Miguel Urrutia está basada en un sueño que él ha tenido por un buen tiempo y a partir del cual decidió crear esta historia de terror, que sigue a Javier, encarnado por Robinson, un hombre traumatizado desde su infancia por experiencias dolorosas e impactantes. Javier es contratado por la misteriosa Raquel, personificado por Amparo Grisales, para restaurar una antigua casona embrujada.

En este lugar, cada noche, exactamente a las 3:33 a.m., aparece el espectro de una enigmática mujer, en la piel de Viña Machado. Obsesionado con la aparición, Javier emprende la imposible misión de salvar a alguien que ya ha muerto, buscando respuestas en el padre Alirio, en manos del cubano Jorge Cao, y enfrentándose a la pregunta eterna: ¿podemos cambiar el destino.

La idea original de ‘Reflejos’ es bastante personal. “Hace más de 35 años tengo el mismo sueño lúcido, entro a una sala de cine con mi guía espiritual y veo una película. Me acuerdo de la película entera”, comenta el director de la película Miguel Urrutia. “Esta película la soñé por allá en el año 2011. El componente onírico es para mí el sello distintivo de la historia y también un vínculo con mi primera película, es un guiño a la importancia que tienen los sueños en la construcción del destino”.

Antes de llegar al país, este 28 de noviembre, ‘Reflejos’ ha pasado por festivales especializados, obteniendo el galardón como Mejor Largometraje de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Pasto (FICPA) en Colombia y ha sido reconocida en los Tabloid Witch Awards de Estados Unidos. Adicionalmente, fue parte de la Selección Oficial en el Festival Mexicano Noctambulante, en el Espanto Film Festival y FICMA (Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos). Su recorrido también incluye el Bogotá Horror Film Festival (BHFF), el Festival Internacional de Cine Friki (FICF) en Ecuador y el Festival de Cine de Villavicencio (FICPO)

