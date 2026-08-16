El cantante del gol desmiente que su mamá, su abuela y un sobrino hayan muerto en terremoto

La semana anterior algunos medios registraron el dolor del comentarista y narrador deportivo conocido como ‘El cantante del gol’, quien compartió una fotografía en blanco y negro de tres personas a las que se refirió como su familia. Se trataba de Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35, y Amparo Jiménez Barona, de 78, quienes fallecieron en el trágico terremoto. Los tres residían en Cali.

Algunos medios informaron que se trataba de la madre, la hermana y un sobrino del narrador que trabajó en ‘Gol Caracol’ y ‘Noticias RCN’. Otros explicaron que se trataba de la abuela, la madre y un hermano.

Sin embargo este miércoles 19 de agosto el ‘Cantante del gol’ subió a sus redes sociales un video en el que clarificó que si bien es cierto, a las tres personas mencionadas las consideraba su familia, en realidad, corresponden a familiares de su esposa. Ellos se encontraban en el edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali, una de las zonas más afectadas con el desastre natural.

“Mi mamá falleció en el 2004″, el cantante del gol

“Este es un video aclaratorio. Ustedes se dieron cuenta porque nosotros estuvimos hablando la semana pasada sobre el terremoto que arrasó Cali que es nuestra ciudad, sufrió muchísimo y allí perdimos tres familiares porque así los considero como familia porque son afines a la familia de mi esposa y a quien habla…“, comenzó diciendo el popular comunicador.

“Quiero primero que todo agradecer inmensamente a todos ustedes que se preocuparon, que estuvieron conmigo, que me han llamado que han escrito en las redes sociales; gracias inmensas por todo el cariño expresado”.

Enseguida explicó su relación con las personas que publicó y fallecieron.

“La claridad tiene que ver con algo que debo reiterar no fue mi mamá, no fue mi abuela, no fue directamente un sobrino mío… mi mamá falleció el 13 de enero del 2004. La única abuela que conocí, fue la mamá de mi padre, mi abuela Tulia (quien) murió mucho antes que mi mamá. A la otra abuela no la conocí, la madre de mi mamá“, de esta manera descartó que una de las víctimas fuera su abuela y su madre.

“Mis sobrinos y mis hijas mis nietos, porque algunos no han podido volver a sus viviendas, pero por fortuna no ha fallecido ninguno, siempre por el agradecimiento por acompañarme en estos momentos difíciles para toda mi familia. Vale la pena hacer esa claridad para que no se tergiversen. Gracias por su interesa”, mencionó Javier que sigue su labor de ayuda a los damnificados.

“Ahí esta Dios por encima de él, seguimos en las ayudas viene un momento difícil, el más difícil de todos, la reconstrucción”, finalizó diciendo.

Esta imagen fue compartida por el narrador. Las tres personas de la foto son familiares de su esposa Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

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