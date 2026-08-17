¿Quién era Valentina Marcano? la modelo e influencer hallada sin vida bajo los escombros

Desde que el pasado 10 de agosto ocurrió el terremoto en Colombia, familiares y amigos estaban en la búsqueda de Luciana Valentina Marcano, quien residía en el edificio Ana Pilar, ubicada en el barrio Cuarto de Legua, al sur de Cali, muy cerca de la Plaza de Toros, zona que se vio muy afectada por la tragedia.

Lamentablemente su cuerpo fue hallado bajo los escombros del edificio que colapsó en la madrugada de este domingo junto al de su novio, Juan José Salazar. La noticia causó impacto en al comunidad del modelaje en la ciudad.

Valentina Marcano era parte de una agencia de creadores de contenido

La cuenta de Valentina, de 24 años, de Instagram donde se leen los mensajes de petición que sus seguidores escribieron a lo largo de la semana para que apareciera con vida, se llenó de comentarios de despedida por su prematura partida, una vez se dio la noticia.

“Hoy despedimos con profundo dolor a Luciana Valentina Marcano, una gran mujer, luchadora, auténtica e inspiradora, y una talentosa creadora de contenido caleña. Valentina dejó una huella especial con su carisma, su alegría, su belleza y la pasión que entregaba en cada proyecto y en cada contenido. Su esencia y su luz permanecerán en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Desde F Creators nos unimos en oración y enviamos toda nuestra solidaridad, amor y fortaleza a su mamá, familiares, amigos y a toda la comunidad que hoy llora su partida. Vuela alto, Valentina. Tu luz seguirá brillando en nuestros corazones”, escribió en sus redes oficiales F Creators, agencia de creación digital de la que la joven hacía parte.

“Tuve el honor de tener a Luciana Valentina como protagonista de “Ganas”, una de mis canciones. Hoy ese video tiene un significado que jamás imaginé. La elegí como la única modelo de esa canción porque sentía que su belleza, su esencia y su presencia no necesitaban de más modelos en el video. Hoy, “Ganas” tiene para mí un significado mucho más profundo que cualquier otra canción que haya hecho. Su recuerdo y su luz vivirán para siempre allí. Vuela alto, Luciana Valentina Vergara Marcano" escribió el cantante urbano Daniel Giraldo, intérprete del mencionado tema musical.

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