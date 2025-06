Él es Jorge Andrés Carmona, cantante de música popular que lleva 5 años en prisión

En el 2019, la vida de Jorge Andrés Carmona, un joven cantante dio un giro inesperado. Se acaba de convertir en padre. Llevaba 23 días disfrutando de esa etapa y, aparentemente, la vida le sonreía.

El oriundo de Fresno, Tolima, se había mudado a Bogotá para impulsar su carrera artística y estaba cumpliendo ese sueño. Sin embargo, una tarde de celebración con sus amigos terminó en tragedia.

¿Qué pasó con Jorge Andrés Carmona?

Según Noticias Caracol, todo ocurrió en la tarde de un sábado. El cantante, quien para ese entonces tenía 20 años, llamó a su hermano mayor para que fuera a recogerlo, pues, al parecer, se había embriagado. Sin embargo, cuando llegó él llegó por el cantante, sus amigos lo convencieron de quedarse mientras a la par tomaba alcohol.

Sobre las 4:30 p.m., Jorge Andrés y Luis Fernando, su hermano, salieron del lugar y abordaron un taxi con la intención de llegar a su casa. No obstante, debido al estado de alicoramiento que tenían los dos, el cantante habría comenzado a trasbocar, generando una fuerte molestia en el conductor que los transportaba, quien optó por cambiar de ruta y llevarlos al barrio Eduardo Santos donde inició una riña con arma cortopunzante que, finalmente, ocasionó la muerte de Miguel Antonio Gómez Medina, el conductor.

De acuerdo con declaraciones de los hermanos en una entrevista, ambos perdieron la lucidez debido a su estado de embriaguez, por lo que no recuerdan muchos detalles de lo que ocurrió. “Yo nunca había perdido la conciencia, jamás. Y ese día me pasa eso”, dijo el cantante.

Luis Fernando, el hermano mayor, aseguró que el taxista comenzó a agredirlos primero, por lo que ellos optaron por defenderse: “Me destrozó el codo, entonces le chucé la otra pierna para ahuyentarlo. Se me viene encima, yo me cubro la cabeza con los brazos y en la mano queda [la navaja] hacia arriba. Cuando él me abraza, le impacta en el pecho, él se mete al taxi. Yo suelto lo que tengo en la mano, como puedo cargo a mi hermano y empiezo a caminar y hasta ahí me acuerdo. Después recuerdo que me brindan agua y llega la policía".

Actualmente, los hermanos están recluidos en la cárcel de Cómbita, Boyacá y estaban a la espera de la sentencia. Según el Juzgado 25 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, ambos deben cumplir con una sentencia de 33 años de prisión.

¿Quién es Jorge Andrés Carmona?

El cantante tiene una cuenta de Instagram con 2.213 seguidores. Pese a que ha estado privado de la libertad desde hace seis años en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, sus familiares le han continuado manejando las redes sociales, donde se observan videos cantando y de las presentaciones que hizo antes de caer en la cárcel.

Por ahora, el artista aprovecha para escribir sus canciones y guarda la esperanza de salir antes para poder reanudar su carrera y, sobre todo, compartir con su hija.

Sobre su experiencia en la cárcel, dijo el año pasado en una entrevista para el canal de Youtube de Willy Méndez Vlogs: “mentalmente esto es una batalla constante. La verdad que un sitio como estos, y más este que es uno de los centros de reclusión más fuertes del país, nos consume por muchos sentidos. Lo psicológico, lo físico, pero yo siento que en este momento estoy bien, lúcido y concentrado en nuestra meta principal. Yo nací para cantar".