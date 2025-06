Salud mental de Justin Bieber preocupa a sus fanáticos: “estoy roto”

La salud mental de Justin Bieber es un tema que ha estado en el centro de atención desde hace varios años. Con el paso del tiempo, el cantante ha compartido de manera sincera sus luchas con la depresión, la ansiedad y el impacto de crecer bajo el ojo público. En su documental “Seasons”, ofreció una mirada profunda a su salud física y emocional, así como a su batalla con la fama, las drogas y la presión de los medios.

En 2022, Bieber se vio obligado a cancelar parte de su gira mundial debido al síndrome de Ramsay Hunt, una condición que le provocó parálisis facial. Aunque este problema era físico, el cantante insinuó que su salud mental también estaba sufriendo en ese momento.

¿Qué le pasó a Justin Bieber?

En marzo pasado, el canadiense publicó unos enigmáticos mensajes en sus redes sociales, expresando unas luchas internas por las que viene batallando desde hace un tiempo.

Ahora, tras celebrar el Día del Padre, volvió a ser tendencia, pues en su cuenta de Instagram posteó nuevos mensajes sembrando dudas sobre su estado de salud mental:

“La gente me sigue diciendo que sane. ¿Pero no creen que si hubiera podido arreglarme ya lo habría hecho?... Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira. He intentado hacer el trabajo toda mi vida, para ser como la gente me dijo que necesitaba ser, arreglado como ellos y solo me sigue cansando más y enojando más", escribió.

Reconoció que, aunque lleva un tiempo intentando superar eso, no ha sido posible, pese a sus esfuerzos: “he intentado trabajar en mí mismo toda mi vida para ser como las personas que me dijeron que necesitaba arreglarme, como ellos. Y eso solo me hace sentir más cansado y más enojado. Cuanto más me esfuerzo por crecer, más centrado en mí mismo estoy. Jesús es la única persona que me mantiene con ganas de hacer de mi vida algo para los demás. Estoy agotado de pensar en mí mismo últimamente. ¿Tú no?”.

Luego, agregó: “dejen de preguntarme si estoy bien. Dejen de preguntarme cómo estoy. Yo no les hago eso. Porque sé cómo es la vida para todos. Es difícil”.

Al parecer, el artista escribió esos mensajes luego de terminar su amistad con una persona que era muy importante para él. “Ouch. Esta amistad ha terminado oficialmente. Nunca aceptaré que un hombre llame a mi ira. Disfruté de nuestra corta relación. No bromeaba cuando te dije que no te necesitaba como amigo. Tengo buenos amigos que respetan estos límites. Pensaba que eras un p**** y por eso siempre mantuve distancia, pero estaba dispuesto a darte el beneficio de la duda. Esto confirma que eras el p**** que siempre pensé que eras”.