El lapsus en vivo de Ana Milena Gutiérrez de ‘Noticias Caracol’. La presentadora causó risas

Recientemente, en una emisión de Noticias Caracol, se vivió un momento inesperado cuando la presentadora Ana Milena Gutiérrez cometió un pequeño error en vivo. Este lapsus no pasó desapercibido y provocó risas tanto en el set como entre los televidentes.

¿Qué pasó con Ana Milena Gutiérrez de ‘Noticias Caracol’?

El episodio tuvo lugar durante la despedida del informativo del mediodía el pasado 11 de marzo, cuando la periodista estaba cerrando la emisión junto a su compañera Alejandra Murgas. Todo transcurría con normalidad mientras ambas recordaban a los televidentes la programación que seguiría en el canal. En ese instante, Gutiérrez tomó la palabra y, tras mencionar el próximo programa, terminó confundiendo el día de la semana. “Feliz martes… ¿miércoles?”, dijo en pantalla, lo que provocó un momento de desconcierto seguido de risas en el estudio justo cuando el noticiero estaba a punto de finalizar.

El divertido error no pasó desapercibido. Murgas reaccionó con humor en redes sociales y compartió el clip donde se puede ver el lapsus de su compañera, escribiendo: “Hoy Ana Milena dejó confundido a más de uno”. Ante el comentario, Gutiérrez también se unió a la broma y respondió con la frase: “Aleja al rescate”, reconociendo cómo su colega ayudó a cerrar el momento de manera natural. El video comenzó a hacerse viral en las redes, y muchos usuarios no pudieron evitar reírse de la situación, resaltando la espontaneidad de las periodistas.

No es la primera vez que la presentadora se encuentra en una situación similar. En otras ocasiones, también ha tenido momentos de confusión en vivo durante la transmisión, lo que ha dado lugar a situaciones espontáneas que rápidamente se vuelven virales en las redes sociales y son comentadas por los televidentes. El año pasado, la periodista estaba a punto de dar paso a uno de los reporteros del informativo, el famoso “Ojo de la Noche”, Edward Porras. Sin embargo, al mencionar su nombre, tuvo un pequeño lapsus y terminó confundiendo su apellido con “Perras”, un error que rápidamente provocó risas en el estudio. Al darse cuenta de lo que había dicho, la presentadora reaccionó al instante y, entre risas, intentó corregirse.

¿Quién es Ana Milena Gutiérrez?

Ana Milena Gutiérrez ha construido una sólida trayectoria en el periodismo televisivo y ha estado con Caracol Televisión durante varios años, donde se desempeña como presentadora del noticiero del mediodía, manteniendo a los espectadores actualizados sobre los eventos más importantes de Colombia y el mundo. Antes de llegar al informativo nacional, la periodista fue corresponsal en Cali del programa matutino Día a Día, donde produjo reportajes y cubría historias de la capital del Valle del Cauca. Ana Milena Gutiérrez se ha consolidado como una de las presentadoras más reconocidas del noticiero, compartiendo pantalla con periodistas y otros miembros del equipo informativo.