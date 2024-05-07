¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

El rapero Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado tras deambular semidesnudo

El artista estadounidense Lil Nas X fue encontrado deambulando por Los Ángeles en ropa interior y con unas botas vaqueras blancas.

Por Agencia AFP
22 de agosto de 2025
El rapero estadounidense Lil Nas X fue encontrado deambulando por Los Ángeles en ropa interior y con unas botas vaqueras blancas.  EFE/EPA/JUSTIN LANE
Fotografía por: JUSTIN LANE

Un video publicado en TMZ parecía mostrar a Lil Nas, artista de “Old Town Road”, casi desnudo mientras se pavoneaba por la principal avenida de la ciudad.

Según las imágenes, el rapero se dirigía a los transeúntes que grababan el video, diciéndoles: “No lleguen tarde a la fiesta esta noche”.

No estaba claro a qué fiesta se refería ni adónde se dirigía, mientras caminaba por el medio de la avenida semivacía.

Vínculos relacionados

Bajista de reconocida banda australiana fue diagnosticado con cáncer en etapa 4
Hija de Hulk Hogan cuestionó resultados de autopsia a su padre y generó incertidumbre
Inicia audiencia de libertad para los Hermanos Menéndez tras 36 años de cárcel
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

En un momento, le pidió a la persona que lo grababa con el celular, que aparentemente estaba sentada en un auto, que le diera el teléfono.

“Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos”, exclamó el rapero. “¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay! Alguien tendrá que pagar por esto”, agregó, mientras movía el dedo con aire teatral.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles declaró a la AFP que recibieron un llamado de la zona de Studio City justo antes del amanecer.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Había un hombre desnudo caminando por la calle”, declaró el portavoz.

“Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía”, agregó.

El portavoz afirmó no poder identificar al hombre.

Fotos publicadas por TMZ parecen mostrar a la extravagante estrella poniéndose un cono de tráfico en la cabeza.

No hubo comentarios inmediatos de Lil Nas X ni de sus representantes.

JGM01. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/04/2025.- Fotografía del 28 de marzo de 2025 del rapero Lil Nas X durante los premios GLAAD Media Awards en Beverly Hills (Estados Unidos). Lil Nas X tuvo que ser hospitalizado después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara, según informó él mismo en una publicación de Instagram. EFE/ Caroline Brehman ARCHIVO

JGM01. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/04/2025.- Fotografía del 28 de marzo de 2025 del rapero Lil Nas X durante los premios GLAAD Media Awards en Beverly Hills (Estados Unidos). Lil Nas X tuvo que ser hospitalizado después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara, según informó él mismo en una publicación de Instagram. EFE/ Caroline Brehman ARCHIVO

Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

Por Agencia AFP

Temas:

Lil Nas X

Lil Nas

Lil Nas detenido

Lil Nas video

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar