Amparo Grisales se molestó con participante por dudar de su conocimiento musical

La nueva temporada de Yo me llamo ha generado una ola de comentarios en redes sociales. En esta ocasión, Rey Ruiz llegó a acompañar a Amparo Grisales y César Escola como jurado del programa de imitación. La misión es encontrar al doble perfecto de uno de los artistas que se presentan.

Cada día, el nivel de exigencia aumenta. Los jurados evalúan hasta el mínimo detalle, tanto en el físico como en la voz, para que los concursantes se parezcan más a sus cantantes favoritos. Cada noche de eliminación, deja un sinsabor en la persona que abandona la competencia.

¿Qué pasó con Amparo Grisales y ‘Yo me llamo Rubén Blades’?

En el reciente capítulo, ‘Yo me llamo Rubén Blades’ volvió a subir al escenario donde interpretó Pedro Navaja. Pese a que es una de las canciones icónicas del artista original, el participante no logró convencer al jurado.

César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, jurados de la décima temporada de 'Yo me llamo' Fotografía por: Diego Mariño/Revista Vea

Amparo Grisales, quien lleva desempeñándose en el cargo durante 10 temporadas, criticó su presentación:

“Esta canción tiene muchas trampitas porque tiene muchas modulaciones y ahí te me rajaste. Él tiene ese tono relajado, emocional pero firme. El color si te lo siento, pero él marca el acento de las frases más alegre. (...) Yo te siento como aburrido", dijo.

Por su parte, Rey Ruiz apoyó la opinión de la Diva de Colombia, agregando: “Siento que como que no estudiaste muy bien la canción, al principio llegaste a ciertas desafinaciones que eran evidentes, y como que te bajabas de tono”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego de escuchar a los jurados, el doble de Rubén Blades respondió a sus comentarios, aunque hizo una apreciación sobre Amparo Grisales, que a ella no le gustó: “Lamento mucho, ustedes como músicos, maestro Escola y el amigo Rey... Bueno... los tres, que tienen conocimiento musical, le agradezco la opinión de cada uno, para mí es súper valiosa para eso estamos, y si Dios lo permite, seguiremos mejorando, muchísimas gracias”.

Amparo Grisales respondió a ‘Yo me llamo Rubén Blades’

Las palabras del artista no fueron bien recibidas por la jurado, pues, aparentemente, él insinuó que la también actriz no tenía conocimientos musicales para corregir a los participantes.

Debido a eso, Grisales no tuvo reparo en defender su postura. Dirigiéndose a César Escola y Rey Ruiz, dijo: ‘Maestros, o sea, llevo aquí 10 temporadas y no estudio música y no sé nada de música, esa es la mentalidad de la gente, eso piensan muchos de los participantes allá atrás porque como les doy duro. Ellos dicen muchas cosas, pero yo soy la que les doy para que aprendan (...) Yo aprendo mucho de ustedes, pero también estudio porque si no imagínate, qué susto sentarse acá”, afirmó.