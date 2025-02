Esperanza Gómez reveló a qué edad quiere casarse: “¿les gusta mi plan?”

La conocida creadora de contenido para adultos, Esperanza Gómez, sorprendió nuevamente a sus seguidores con una revelación inesperada sobre su vida personal. A pesar de ser una figura polémica y abierta sobre su vida amorosa, la modelo y empresaria confesó recientemente a qué edad le gustaría casarse, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

¿Qué dijo Esperanza Gómez del matrimonio?

A través de sus historias de Instagram, la también empresaria interactuó con sus seguidores. Allí compartió una fotografía en la que aparece frente al espejo vistiendo un conjunto de lencería negro.

Aunque llamó la atención por el atuendo que lucía, lo que más generó curiosidad de los internautas fue lo que escribió: “mi plan es casarme a los 75 años, sufrir un poco y morir”.

Ese texto estuvo acompañado de una pequeña encuesta dirigida a sus seguidores, donde decía: “¿les gusta mi plan? Sí o no”.

Esperanza Gómez. Fotografía por: Instagram

La revelación causó revuelo entre sus seguidores, quienes rápidamente compartieron sus opiniones. Algunos aplaudieron su decisión de priorizar su felicidad, mientras que otros se mostraron sorprendidos, ya que la creadora de contenido ha manifestado en el pasado que había estado casada. Incluso, reveló en una oportunidad, que tenía dos esposos, uno colombiano y otro de Estados Unidos.

Esperanza Gómez y sus dos esposos

En el 2023, la actriz de cine para adultos habló de cómo es llevar una relación con dos personas al tiempo. De acuerdo con lo que dijo en una entrevista para Tropicana, “no lo recomiendo, yo no sé los hombres cómo hacen con esposa y amante, o sea cómo manejan esa vaina. Si a mí me cuesta que los tengo frente a frente, que ambos saben de la existencia, los hombres no sé cómo hacen con esposa, amante, moza y re contra moza”.

Reveló que el gringo era más celoso que el colombiano, por lo que, en un momento, la relación se comenzó a deteriorar: “Sí eran amigos hasta que el gringo se puso celoso del colombiano. Empezó a exigir que lo dejara y me quedara solo con él. Ahí se rompió la relación. Son polos opuestos y es mucho más difícil (…). Lo que pasa es que el americano es productor porno y creímos, mi marido el colombiano y yo que por eso iba a ser más tranquilo y tener una mentalidad más abierta”.

Como es habitual, sus declaraciones generaron un gran debate en redes sociales, donde sus seguidores y detractores compartieron todo tipo de comentarios sobre su postura. Mientras algunos la felicitan por su autenticidad y determinación, otros siguen cuestionando sus decisiones personales.