Ella es la bailarina colombiana que Shakira descubrió en IG y lleva en su gira

En octubre del 2019 Shakira todavía residía en España y aunque la mayor de su tiempo, la invertía en su familia, por aquel entonces conformada por su pareja Gérard Piqué y sus hijos Milan y Sasha, sacaba espacio para atender compromisos profesionales, como por ejemplo, ser parte del jurado de realities como ‘Dancing with Myself’.

Adicionalmente, la colombiana siempre ha sido inquieta por incorporar en los videos de sus temas nuevos pasos y bailes locales, para dar a conocer la riqueza colombiana en sus producciones. En octubre de ese año, revisando el Instagram descubrió a una joven que apenas iba a cumplir 18 años, que mostraba en su cuenta de Instagram sus pasos de champeta.

Se trataba de Liz Dany Campo Díaz, quien pese a su juventud, ya daba clases de ese ritmo y otros de la costa Atlántica, ya que viene de una familia que le incitó desde muy niña le gusto por este tipo de expresiones artísticas.

Así fue como Shakira descubrió a Liz Dany, una de sus bailarinas en Instagram

“Todo comenzó en octubre del año pasado (2019) cuando Shakira vio videos que he subido a mi perfil en Instagram, y que se han hecho virales. Llegaron a sus manos, ella consiguió mi contacto, pero primero hablaron con mi mamá, porque querían que fuera una sorpresa. Y luego me dijeron de qué se trataba, pero no lo pude creer hasta que la conocí”, relató Liz.

Shakira la convocó para un show en el marco de la Copa Davis; luego, recibió la invitación para el show del medio tiempo del Super Bowl, el 2 de febrero del 2020, donde compartió escenario con Jennifer López, y no dudó en incluir a Liz Dany, pues deseaba incluir pasos de champeta, mapalé y salsa en su show. Estuvieron mes y medio ensayando.

Shakira descubrió a Liz Dany Campo en el 2019 por su cuenta de Instagram Fotografía por: Instagram

Por supuesto, Liz aceptó. Así fue como una joven nacida en Soledad, Atlántico, a pocos minutos de Barranquilla, se convirtió en la profesora de champeta de la colombiana que se ha encargado de demostrarle al mundo que las caderas no mienten, con su habilidad en el baile.

Liz Dany, la única colombiana en el equipo de artistas de Shakira en su gira

Liz Dany que es muy activa en redes sociales y continuó su vida como maestra de baile y acude a importantes eventos dentro y fuera de la Arenosa mostrando su talento. Cuando hace unos meses, la barranquillera decidió regresar en firme a los escenarios, incorporó a su equipo a su maestra.

Hoy Liz, de 22 años, es parte del equipo de bailarines de Shakira y la única colombiana en este rol.

A su llegada a Barranquilla este 18 de febrero en la noche, para los dos conciertos que dará la intérprete de ‘Ojos así’, Liz dio una corta entrevista a varios medios en el aeropuerto donde se evidenciaba que estaba feliz y nerviosa de presentarle a sus compañeros su tierra, su cultura y por supuesto, el show de la artista a sus coterráneos. “Sé que eso va a ser una locura. Vamos a dar lo mejor y sé que la vamos a romper en estos dos show”, manifestó.

Liz aprovechó la mañana del 20 de febrero para ir con sus compañeros a visitar lugares emblemáticos de Barranquilla como la Cueva, el colegio La Enseñanza, donde estudió Shakira, la estatua de la artista en el Malecón, la Aleta del Tiburón, y el Museo del Carnaval.

El equipo de bailarines de Shakira lo completan Halle Henry, Darina Littleton, Marissa Neola, Mariya Calhoun, Natalia Palomares y Alegría de la Trinidad.

Sobre cómo es la estrella en su papel de alumna, Liz dijo después del Super Bowl en el 2020, que es disciplinada: “Shakira es una persona súper agradable… y saber que es mi alumna, por Dios”, mencionó en tiempos del Super Bowl. En aquella época también reveló a RCN Radio que cuando sus compañeros de baile escucharon champeta y mapalé quedaron sorprendidos pues no conocían estos aires.

A juzgar por la actividad en redes sociales, Liz y Shakira se han convertido en amigas y así se ve en las imágenes que comparte la soledeña. Otro aspecto que dejó al descubierto la bailarina es que está comprometida y recibió la propuesta antes del primer concierto de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, en Brasil.

