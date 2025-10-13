Ella es Sara Baena, la top model colombiana que brilla en Estados Unidos

Radicada en Miami desde hace varios años, Sara Baena ha forjado una carrera sólida y diversa. Ha sido la protagonista en revistas internacionales como Forbes, Maxim, Soy Latino Magazine, Los Angeles Magazine y Fashion Show Magazine, entre otras. Pero más allá del brillo de los reflectores, su verdadero propósito va mucho más allá de la moda.

¿Quién es Sara Baena?

“Llevo modelando desde hace muchísimos años. Empecé en Medellín, Colombia. Me casé, tuve familia, me vine a vivir aquí a Estados Unidos a Miami. Aquí también he trabajado mucho como modelo, gracias a Dios he encontrado mucho apoyo también internacional en portadas de revista importantes”, dijo para Vea.

Su camino ha tenido altibajos. Durante sus primeros años como modelo, la presión por cumplir con ciertos estándares físicos la llevó a una lucha interna con los trastornos alimenticios. “Cuando yo estaba modelando al principio, uno novato, sin mucha experiencia, es muy influenciable y entró en mí una obsesión por la delgadez que no fue sana y tuve problemas con la alimentación durante muchos años. Fue un proceso lento y un poco doloroso en la parte emocional porque yo estaba estudiando Psicología y al mismo tiempo estaba viviendo un problema tan grande como ese, entonces me sentía muy mal porque no sabía muy bien cómo abordarlo, era difícil”, contó.

Fue entonces cuando inició un proceso psicoanalítico que marcó un antes y un después en su vida. A través de la terapia, encontró las herramientas necesarias para reencontrarse consigo misma. “Afortunadamente encontré una persona, que poco a poco inició un proceso psicoanalítico. A partir de eso, yo como psicóloga, encontré la solución a lo que yo estaba buscando en mi vida y yo pensé que sería muy bueno poder compartir esta experiencia de sanación en un libro”.

“Tenía sentimientos de culpa”: reveló Sara Baena

Con el tiempo, se dio cuenta de que el verdadero bienestar proviene de encontrar un equilibrio interno, de esa conexión profunda que existe entre la mente y el cuerpo: “Había mucha incongruencia en mi vida. Yo creía que todo se podía resolver desde la superficialidad, desde solamente lo que se ve, y de eso no se trata. Yo aprendí poco a poco que uno es lo que no se ve tangiblemente. Yo estaba reflejando de pronto algo que se veía superficialmente bien, pero yo por dentro no me sentía bien, me sentía ansiosa, deprimida, tenía sentimientos de culpa. Era algo muy fuerte, estaba peleada prácticamente con la vida, fue muy fuerte.

Hoy, esa experiencia la impulsa a compartir su historia con los demás. Como psicóloga acreditada en Estados Unidos, utiliza sus redes sociales para hablar de manera abierta sobre la salud mental, los trastornos alimenticios y la autoestima, temas que considera esenciales en una sociedad que valora tanto la apariencia exterior.

“Son vivencias que no les supe dar manejo en el momento en que lo necesitaba, no tuve soporte emocional y por eso yo pienso que es tan importante hablar sobre estas cosas. A mí me encanta hablar de eso porque expreso mi faceta de psicóloga, y siempre vamos a aprender muchas cosas, muchas herramientas que nos ayudan mucho en el diario vivir, en el enfrentar las relaciones cotidianas... Es muy importante buscar ayuda, es fundamental porque uno solo no puede, yo intenté sola con las herramientas psicológicas, eso fue lo que hice a mí me funcionó súper bien la terapia psicoanalítica”.