Eric Dane: confirman causa de su muerte y anuncian salida de sus memorias: “vale la pena”

En abril de 2025, el actor Eric Dane, de ‘Euphoria’ y ‘Grey’s Anatomy’, dio a conocer que había sido diagnosticado con una enfermedad incurable. “Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo”.

El actor indicó que continuaría activo en su trabajo mientras pudiera: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la próxima semana”.

Así fue y al tiempo que actuó, el famoso doctor de la Anatomía de Grey comenzó a escribir un libro de memorias, que ahora se ha confirmado será publicado el 3 de noviembre por ‘The Open Field’, un sello de Penguin Random House fundado por María Shriver, la ex esposa de Arnold Swarzenegger.

La misma María dio a conocer de que se trata el libro y por qué Eric lo escribió . “Me dijo que quería que su familia supiera cuánto los amaba y quería dejarles una historia de la que pudieran estar orgullosos”, puntualizó la ex de Terminator.

“Quería que sus hijas y lectores conocieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con su propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron”.

Así mismo trascendió que el actor se mostró entusiasta por la posibilidad de dejar sus memorias. “Me despierto cada mañana y recuerdo inmediatamente que esto es real -esta enfermedad, este desafío- y es exactamente por eso que estoy escribiendo este libro. Quiero capturar los momentos que me formaron: los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado, para que, al menos, las personas que lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón. Si compartir esto ayuda a alguien a encontrarle sentido a su día a día, entonces vale la pena contar mi historia”.

Revelan causa de la muerte de Eric Dane

De otro lado se confirmó oficialmente la causa de la muerte del actor. Según trascendió su deceso en medio de su lucha contra el Ela, murió por insuficiencia respiratoria, fe acuerdo a lo consignado en su certificado de defunción obtenido por la revista People. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también figura como factor del deceso.

Dane tenía 53 años y dejo dos hijas menores de edad

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí