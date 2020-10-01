Euphoria 3: de qué se trata, cuándo se estrena, estará Eric Dane y más de la serie de HBO

Euphoria es una de las series más esperadas en la señal de streaming HBO. La historia juvenil, que se ha convertido en una de culto entre fanáticos, finalmente estrenará su tercera parte.

Aunque para Latinoamérica no se ha confirmado la fecha oficial de estreno, se sabe que España estará disponible para el 13 de abril.

La plataforma ya ofreció el primer adelanto del relato en el que Zendaya protagoniza. Se trata de la continuación de la segunda temporada emitida en el 2022, lo que significa que han sido cuatro años de espera para sus seguidores.

Durante una presentación de la plataforma realizada en la capital británica, a comienzos de diciembre pasado, Sam Levinson, su creador, mencionó algunas pistas sobre lo que se verá.

Euphoria 3 ya no estará en la preparatoria

Después de que las dos primeras temporadas se desarrollaran en la preparatoria, la tercera entrega dará un salto temporal de cinco años, según dijo Sam Levinson.

“Cinco años nos pareció un salto natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios en ese momento”, dijo el mencionado creador a Variety.

La última vez que vimos a Rue estaba luchando contra la adicción, no obstante, al final, narraba cómo logró mantenerse sobria durante el resto del año escolar.

Sobre ella el creador dijo: “Básicamente, retomamos a Rue al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Martha Kelly), tratando de idear algunas formas muy innovadoras de saldar su deuda”.

Una de las grandes sorpresas ha sido la de Cassie y Nate, quienes terminaron juntos en la parte vista en el 2022, a pesar de que Nate era el exnovio de Maddy (Alexa Demie), la mejor amiga de Cassie.

Ahora la pareja continuaría junta. Cassie y Nate viven en las afueras, están comprometidos y ella se concentra en las redes sociales, mientras anhela las aparentes vidas exitosas de sus excompañeros de secundaria.

“Cassie vive en las afueras con Nate, están comprometidos y ella pasa mucho tiempo en redes sociales, obsesionada con las vidas aparentemente perfectas que llevan sus antiguos compañeros de secundaria”, dijo Levinson.

También anticipó que se casarán en “una noche inolvidable”. Anteriormente, se filtraron algunas imágenes en redes sociales de Sweeney (Cassie) vestida de novia, caminando hacia el altar acompañada por su madre en pantalla, Suze Howard (Alanna Ubach).

Sobre Jules (Hunter Schafer) se anticipó que está inscrita en una escuela de arte, donde se siente insegura sobre su carrera como pintora y hace todo lo posible por evitar responsabilidades.

Por su parte, Maddy trabaja en una agencia de talentos en Hollywood, bajo las órdenes de un representante, aunque se sugiere que también tiene negocios paralelos. Mientras que Lexi (Maude Apatow) es ahora asistente de una productora interpretada por Sharon Stone.

¿Quiénes forman parte del elenco de la tercera temporada?

Al elenco de Euphoria en el que está el fallecido actor Eric Dane, se unirán algunas caras nuevas como Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon y Sam Trammell.

