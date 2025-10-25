Érika Zapata, de Noticias Caracol, contó qué arreglos se ha hecho para lucir mejor

Érika Zapata no necesita ninguna presentación entre los televidentes. La periodista antioqueña se ha posicionado como una de las corresponsales más queridas de la pantalla nacional con su estilo y profesionalismo.

La comunicadora, que además tiene una inspiradora historia de vida, ha generado curiosidad entre sus seguidores, algunos de los cuales creen que ha cambiado con el paso de los años e incluso, que se habría hecho algunos arreglos estéticos.

Vea de El Espectador le preguntó directamente sobre este asunto y Zapata contó que solo se ha hecho un par de intervenciones, pero más que ser estéticas eran cuestión de salud, aunque reconoce que las dos han contribuido a mejorar su autoestima.

Las dos intervenciones a las que se ha sometido Érika Zapata

Primero contó que sufrió de gigantomastia, es decir un tamaño exagerado de los senos que desde los 14 años le generó conflicto y dolor. “Cuando un día estando en el noticiero, sí me cogió un dolor de espalda el berraco y ya sentí que se me estaban como saliendo algunas costillas, sentí que me estaba generando una deformidad. Claro, ya me estaba dando escoliosis”, contó Zapata, quien se había acostumbrado al peso y al dolor de su busto.

“Me tocó ir al médico y me dijo: ‘claro, tienes gigantomastia, ¿Cómo te has aguantado ese peso tantos años?’ Y yo le dije: ‘pues yo sabía que tenía el problema, pero pensé que eso podía dar espera’“.

Fue así como accedió a someterse a una reducción de busto que también implicó una reconstrucción, porque Zapata se fajaba para ocultar el tamaño. Ahora se siente más segura en ese sentido y se atreve a ponerse camisetas, algo que antes no hacía y prefería siempre usar ropa holgada.

“Lo otro que yo me he hecho, es el tema de los dientes. ¿Qué pasó? Cuando yo tenía 15 años, en el baño me caí y me quedé sin dos dientes. En ese momento, mi mamá me llevó al Sisben y medio me arreglaron esos dos dientes, pero no quedaron estéticos, eso no quedó bien. Ya con el tiempo tuve los recursos y logré arreglarme también esos dientes, que es prioridad para uno”, puntualizó la antioqueña que tiene claro que no desea lucir distinta físicamente

“De resto, no he cambiado nada más, sino que obviamente ya uno, obviamente físicamente si va cambiando, pero yo no me hecho nada, por vanidad y mi idea tampoco es cambiar ni ingresar a ese mundo de la superficialidad.

