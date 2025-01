Érika Zapata habló de la “pesadilla” que vivió en su trabajo antes de Noticias Caracol

Érika Zapata es una reportera de Noticias Caracol que, gracias a su autenticidad, se ha ganado el corazón de una gran cantidad de televidentes. Sin embargo, antes de llegar al informativo experimentó una “traumática situación” por culpa de los malos tratos de sus antiguos compañeros de trabajo.

Así lo aseguró la antioqueña en una entrevista que concedió a la revista Vea, en la cual también señaló que fue despedida de algunos lugares por su físico.

“Me humillaban”, Érika Zapata sobre acoso laboral del que habría sido víctima

De acuerdo con lo expuesto por la figura de Noticias Caracol, su autenticidad y la intención de “hacer un periodismo más cercano a la gente” han sido un motivo de discordia con algunas personas en el ámbito laboral.

“El estilo que yo tengo hizo que me echara a muchos colegas encima. Me tomaban como un payaso y se burlaban: ‘Ay, mírala ¿No estudió o qué? ¿Por qué habla así? Del primer trabajo que me echaron fue, sobre todo, por el físico. Decían que era muy bajita y no registraba tan bien; y también por el hablado, que muy ‘montañera’, entonces me sacaron”, expresó inicialmente.

Sin embargo, “la situación más traumática de todas”, según Érika Zapata, fue el trabajo que tuvo antes de llegar a Caracol Televisión, canal en el que también hace parte de La finca de hoy.

“Fue un puesto que me costó mucho conseguir, en un medio público, entonces yo la daba toda, muy contenta, pero en dicho momento tuve un jefe que no me quería y me humillaba. Digamos, cuando llegaba a un consejo de redacción con cierta camisa, que había usado 15 días antes, él decía delante de todos: ‘Ay, mírala. Érika tiene la misma ropa de hace 15 días, no tiene más’. ¡Imagínate una humillación de esa categoría!”, explicó en los micrófonos de Vea.

“Me decía que yo no tenía presentación de nada y no me podía mandar a una rueda de prensa o hacen un directo. Digamos, yo salía a hacer reportería y hacía toda la nota, pero al momento de hacer el directo mandaban a otro periodista. Eso era muy teso porque yo me sentía mal al ver que mandaban a un compañero que, a su vez, se sentía mal por lo que me estaban haciendo”, agregó.

Según Érika Zapata, “luego de muchas humillaciones” salió de este lugar, pero el acoso de sus colegas no cesó y llegó a pensar que le querían “hacer la vida imposible”.

“Duré un año desempleada. Fue un año crítico para mí y sentía que me quería morir porque no encontraba mi lugar en el mundo. Yo pensaba: ‘Si no soy una mala persona, ¿por qué siento que todo el mundo está en mi contra?‘. Yo sentía que todo se me venía encima y que tenía todas las puertas cerradas porque si yo me daba cuenta de una convocatoria y enviaba mi hoja de vida, ni siquiera alcanzaba a llegar porque los mismos comunicadores decían que cómo iban a contratar a ese ‘hueso’, que yo hablaba muy feo. Como que me empezaron a hacer esa fama, aun cuando ya llevaba un año sin empleo (...) Afortunadamente, no valieron esas palabras y aquí estoy", concluyó la reportera de Noticias Caracol en su charla con Vea.