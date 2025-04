Por esta razón Lady Tabares se alejó de Karina en LCDLF: “un acto de irrespeto”

El pasado domingo 27 de abril, los participantes de La casa de los famosos se enfrentaron a una nueva gala de eliminación. Previo a ese momento, durante la semana los famosos vivieron diferentes situaciones que los hizo cambiar sus estrategias. El reingreso de La Jesuu a la competencia tensionó a las ‘Chicas fuego’ quienes habían demostrado tener una amistad muy sólida.

En placa se encontraban: Lady Tabares, Camilo Trujillo, Norma Nivia, Mateo Varela, Yina Calderón, La Toxi Costeña y Karina García. Finalmente, el público decidió que Lady debía abandonar la competencia. La actriz de La vendedora de rosas dialogó con Vea y reveló algunos detalles de su paso por el reality de convivencia de RCN.

¿Cómo fue la experiencia en ‘La casa de los famosos’?

“Fue maravillosa, de mucho aprendizaje, de mucho control, agradecida, algo que nunca esperé, pero que recibí con los brazos abiertos. No pensé que tuviera esa gran posibilidad, en lo que analizaba decía: ‘yo no soy creadora de contenido, no sé qué vaya a pasar’. Me siento orgullosa de haber pasado ese reto que asumí”, aseguró.

Aunque disfrutó la experiencia, hubo cosas que a Lady Tabares le parecieron difíciles de sobrellevar: “la paciencia y la tolerancia, fue un gran reto, el no poder leer y no poder escribir, eso fue tenaz, pero también me la disfruté y me dediqué a aprender y a nutrirme de cosas”.

¿A qué se dedicará Lady Tabares tras su salida de ‘La casa de los famosos’?

Durante los tres meses que duró en el reality, Lady demostró sus habilidades para presentar una sección de entrevistas. En varias oportunidades simuló un podcast y escuchó las historias de algunos de sus compañeros. Aunque era una faceta que no había explorado, no descarta la posibilidad de dedicarse a hacer ese tipo de contenido en sus redes sociales:

“Eso sí me gusta, eso me fluye fácilmente, pero era algo que nunca había hecho, entonces nunca creí que allá me fuera a funcionar, sí quería tener eso en el registro de mis redes para el recuerdo y tener un soporte, una guía de lo que puedo hacer aquí. Vengo con la idea de meterme mucho y de quitarle el miedo a las redes, a todo este nuevo mundo, me vengo preparando para eso, estudiando ideas, proyectos, vamos a ver. Algo sí tengo claro y es que voy a estar mucho más conectada con mi gente, con los seguidores, con el público, con Colombia, ya no voy a tener tanto miedo para estar ahí a la vanguardia de como va el mundo", afirmó.

Por ahora, seguirá dedicada a su emprendimiento Lady Rose. “No soy mucho de premeditar, pero lo que sí tengo claro, ahora es darle con toda a las redes, conectar más seguido con la gente, no puedo dejar pasar este momento donde recibí tanto amor y tanto cariño, entonces quiero devolverle eso a la gente y enfocarme mucho en sacar Lady Rose adelante, es mi mayor proyecto, es mi emprendimiento hace nueve años, no ha sido posible sacarlo como debe ser, entonces voy a enfocarme mucho en eso porque quiero que mi gente tenga a Lady Rose en sus casas".

¿Qué pasó con Karina García?

Aunque eran muy amigas, en los últimos días Lady se mostró indiferente con Karina, especialmente después de la llegada de Altafulla. En diálogo con Vea, reveló los motivos detrás de su relación: “con Kari fue una acumulación de cosas, de momentos, de situaciones, de actitudes que fueron debilitando mucho esa relación, hay cosas que van cansando, yo la defendí y la apoyé a capa y espada y pues su respuesta a la pregunta en el brunch que decía que de quién desconfiaba y ella dijo que de mí, para eso fue un acto de ingratitud, de deslealtad y de irrespeto para conmigo, no lo podía pasar por alto, ya no más, así que eso realmente hizo una gran brecha entre nosotras que va más allá del juego. Ahí se rompe toda conexión entre las dos. La gente tenía razón, es una chica que se victimiza mucho, esa es su estrategia que no le gusta si no es el centro de atención”, aseguró.