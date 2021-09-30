Rescatan video de Yeison Jiménez cantando tema que no pudo grabar: “Nadie la ha escuchado”

A raíz de la muerte del cantante Yeison Jiménez ocurrida el pasado 10 de enero, pocos minutos después de las cuatro de la tarde, cuando su avioneta se estrelló contra un campo de la vereda Ramito en la zona rural del municipio de Paipa, en Boyacá, se ha hablado de todos los planes que tenía el intérprete de ‘Aventurero’.

El nacido en Manzanares, Caldas, de 34 años, iba a grabar un tema dedicado a la Selección Colombia junto con algunos de sus colegas ese domingo siguiente. Jessi Uribe comentó, poco después de conocerse la fatal noticia, que Jiménez le pidió que le comprara la camiseta del tricolor para la grabación, ya que su agenda de ese viernes y sábado no le permitía ir a hacer esa compra. Le dio su talle y en efecto, Uribe compró la prenda. Lastimosamente, el tema no contará con la voz de Yeison, debido al siniestro, que enlutó al país.

Ahora surge otro pendiente musical. Yeison cantó en uno de sus últimos conciertos la que podría ser la última canción que compuso, pero no alcanzó a grabar.

En un video que circula en las redes sociales se ve al joven artista diciéndole a su público que va a interpretar a capela un tema que compuso y que nadie, hasta ese momento conoce, ni siquiera sus músicos, razón por la cual ellos no lo pueden acompañar.

En seguida empieza a cantar el tema que admite está dedicado a una mujer.

“Les voy a cantar una canción que viene en los próximos días, que la escribí yo por supuesto, y yo creo que tiene mucho futuro”, comenzó diciendo el artista

“Se la escribí a una mujer que la verdad era muy mentirosa...les pido disculpas mujeres… vamos a ver si les gusta… la voy cantar a capela, nadie la ha escuchado hasta ahora, nadie, nadie, ni los músicos míos, nadie…”, dejando así en evidencia que aún no la había compartido con su equipo y por lo tanto tampoco, grabado

¿Qué dice la letra de la canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar?

“Yo si soy muy pendejo

a mí ¿qué me pasó?

me veo en el espejo

y solo veo un guevón

yo que en la vida había sufrido

por placeres

yo que era el rey de la parranda y las mujeres

no sé qué me pasó

te vi tan inocente tan fresa y a la moda

pensé que a estas alturas

me las sabía todas

te vi tan inocente

tan fresa y a la moda

el que la viera

tan santica y tan callada

podía apostar

que era inocente

y eso pensaba yo

Coro

el diablo la ve y se esconde

la reina de la mentira

le gusta jugar con hombres

pobre el que tenga en la mira

el diablo la ve y se esconde

tan bella y sin corazón

mala y sin sentimientos

es mala de profesión

