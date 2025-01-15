Logo Revista Vea
Publicidad

Suplantan en redes a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez. Este es su Instagram oficial

Por Cindy Katerine Martínez López
12 de enero de 2026
En redes sociales circulan algunas publicaciones que, supuestamente, la esposa de Yeison ha hecho para despedir al cantante.
Fotografía por: Revista Vea

Tras la muerte de Yeison Jiménez, seguidores del artista han estado al tanto de los pronunciamientos oficiales de su equipo de trabajo, familiares o amigos cercanos. Hace pocas horas fue emitido un comunicado informando que, por ahora, no hay fecha, hora ni lugar confirmado para las exequias del artista hasta tanto terminen los protocolos establecidos por Medicina Legal.

Amigos y colegas como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Alzate, Ciro Quiñonez, entre otros, han expresado su profundo dolor y tristeza por la partida el intérprete de temas como Aventurero, Hasta la madre, Ni tengo ni te necesito, Bendecida y El desmadre. El cantante de El intenso aseguró que estará presente en el homenaje que le realicen a su amigo, aunque hasta el momento no haya muchos detalles al respecto.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez no se ha pronunciado

En las últimas horas se viralizaron unas publicaciones de un perfil de Instagram en el que, supuestamente, Sonia Restrepo se despedía del cantante. En una de ellas, se lee: “Amor de mi vida. Hoy te fuiste y con tu partida se rompió algo dentro de mí. No encuentro palabras para este vacío tan grande, solo lágrimas y amor por ti. Me duele el alma saber que ya no estás, pero me aferro a todo lo que fuimos, a tu voz, a tu abrazo, a nuestro amor eterno. Llévate contigo todo mi amor y espérame en paz. Aquí seguiré amándote, incluso en medio de este dolor”.

En otro post, que está acompañado de un video donde aparecen juntos, dice: “Amor mío, esposo de mi alma, hoy me duele la vida al tener que despedirme de ti. Fuiste mi compañero, mi apoyo, mi refugio, el amor con el que soñé caminar hasta la vejez. Nunca imaginé que este camino tendría que seguirlo sin tu mano, sin tu voz, sin tu abrazo que siempre me daba paz. Gracias por cada momento, por cada lucha compartida, por cada sonrisa y por el amor sincero que me regalaste. Te llevas una parte inmensa de mi corazón, pero dejas en mí una huella eterna que nada ni nadie podrá borrar. Vivirás en cada recuerdo, en cada oración, en cada latido que aún pronuncia tu nombre en silencio”.

Sin embargo, se confirmó que ese perfil, que actualmente tiene 413 mil seguidores, no corresponde a la cuenta original de Sonia. Al parecer, alguien la está suplantando, haciéndole creer a los fanáticos que es ella la persona que está detrás de estas publicaciones. Su nombre de usuario real en Instagram es @sonia_rpo, es un perfil privado y tiene, hasta el momento de la publicación de este artículo, 427 seguidores y 32 publicaciones. Desde siempre, Sonia se ha caracterizado por mantener un bajo perfil y su vida lejos de la opinión pública. En sus redes sociales no ha solido ser muy activa y pocas veces ha concedido entrevistas a los medios de comunicación. Paola España, jefe de prensa de Yeison Jiménez, alertó a los internautas asegurando que ese perfil donde han hecho esas publicaciones en nombre de Sonia es falso.

Esta es la verdadera cuenta de Instagram de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez.

Fotografía por: Instagram
Cindy Katerine Martínez López

Por Cindy Katerine Martínez López

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda con 10 años de experiencia en medios de comunicación, generación de contenidos digitales, reportería e investigación. cmartinez@elespectador.com
