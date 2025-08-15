Esposo de Alejandra Gómez se pronunció: “¡El amor nos unió y el amor nos separó!"

La repentina muerte de Alejandra Gómez ha conmocionado al país. Amigos, familiares, colegas y seguidores en redes sociales han expresado su tristeza por la pronta partida de la periodista caleña, quien el mismo día de su deceso cumplió 43 años.

Sus publicaciones en su cuenta de Instagram donde tenía más de cuatro mil seguidores, se han llenado de mensajes y comentarios. Hasta el momento, no ha sido revelada la causa de su muerte, pero su mejor amiga concedió una entrevista donde reveló algunos detalles de la situación que enfrentaba la periodista.

¿Qué dijo el esposo de Alejandra Gómez?

Hace unas horas, Andrés Marín Martínez, esposo de la presentadora y quien también se ha desempeñado como periodista, hizo una publicación en sus redes sociales refiriéndose a la muerte de su compañera sentimental.

A través de una publicación que acompañó con un reel de fotos de algunos momentos que compartieron juntos, la despidió con un emotivo mensaje: “¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas. Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita!“.

Al final de su mensaje, el comunicador expresó sus agradecimientos a quienes le han extendido sus condolencias por la sentida partida de su esposa. “Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!”.

La pareja se conoció en el entorno profesional, pues ambos estaban dedicados al periodismo. Alejandro ha trabajado como investigador y cronista en programas como Séptimo Día de Caracol Televisión y Crónicas RCN del Canal RCN. Sellaron su amor en abril del 2024 y a través de sus redes se mostraban felices en su relación: “Mejor son dos que uno”, escribió la periodista el día de su boda.

“Felicitaciones muy bien por los dos”, “hacen una hermosa pareja que sigan siendo muy felices”, “Bendiciones para ese hermoso matrimonio y que Dios los guíe siempre como pareja”, “mucho amor en tu hogar”, comentaron en ese momento los internautas.