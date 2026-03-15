Esposo de presentadora murió tras explosión de su auto: “no hemos recuperado el cuerpo”

La locutora y presentadora dominicana Mildre Aquino está atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras la trágica pérdida de su esposo, Máximo Polanco, quien falleció después de sufrir un grave accidente de tránsito mientras manejaba un camión.

¿Qué pasó con el esposo de Mildre Aquino?

Según los primeros informes, el impacto fue tan fuerte que el vehículo explotó, dejando el cuerpo del conductor completamente calcinado. La tragedia dejó a la comunidad hispana y al mundo de la radio en shock, ya que Aquino es una figura muy querida y reconocida en ese ámbito.

La comunicadora habló después de un tiempo de silencio, compartiendo un emotivo mensaje en el que dejó ver el profundo dolor que siente su familia tras la inesperada pérdida. “Aún no hemos recuperado el cuerpo de Máximo, no le hemos dado la máxima sepultura. Es un momento triste, doloroso y nos durará un tiempo recuperarnos, pero hay que mantener la fe en Dios”, dijo.

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Aquino también expresó su agradecimiento por todo el cariño y apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia. Mencionó que el respaldo de amigos, seguidores y colegas ha sido clave para enfrentar este difícil proceso. “Está descansando en el nombre de Jesús. Estoy agradecida por todos, por tanta cercanía y tanto apoyo emocional”.

En redes sociales, sus seguidores le han expresado sus condolencias con emotivos mensajes: “Que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus corazones en este momento tan difícil… nos unimos en oración por fortaleza para todos”, “te mandamos un abrazo muy apretado y esperamos que juntos en familia logren superar juntos este difícil momento”, “me duele el alma enterarme de esta manera. Dios lo tenga en gloria y nos unimos al dolor de la familia”, “me uno de corazón a su dolor en este momento tan difícil. Siento profundamente la partida de Máximo”.

¿Quién es Mildre Aquino?

La noticia llegó en un momento que debería haber sido de celebración para la presentadora. Con más de 24 años de experiencia en la radio, Aquino había sido nominada como Locutora del Año en los Premios Soberano, uno de los galardones más destacados del entretenimiento en República Dominicana. Sin embargo, tras la tragedia, decidió cancelar su viaje y quedarse junto a su familia mientras enfrentan este difícil duelo.

Aquino, conocida en el mundo radial como “La Mákina”, trabaja en la emisora Amor 93.1 en Nueva York y es madre de dos hijos. Su voz se ha convertido en una de las más queridas dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.