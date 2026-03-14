Murió el influencer Alejo Little a los 33 años: Este fue su último mensaje en redes

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de David Alejandro Peláez, más conocido en redes sociales como Alejo Little, un influenciador paisa que sumaba más de 300 mil seguidores en Instagram. En esa plataforma le contaba a sus seguidores cómo era vivir con una estatura de 90 centímetros a causa de displasia ósea.

¿De qué murió Alejo Little, influenciador colombiano?

La noticia fue confirmada en la mañana de este sábado 14 de marzo por King Jay, amigo cercano del influencer. “Hoy se va alguien a quien siempre admiré profundamente. Hace años incluso hice un post sobre él porque su historia merecía ser reconocida. Fue una persona que desafió todos los prejuicios sobre el tamaño y convirtió lo que muchos ven como limitación en su mayor fortaleza. Trabajó duro cada día, construyó su nombre con disciplina, orgullo y corazón. Representó a #TeamLittle con dignidad y demostró que la grandeza no se mide en centímetros, sino en carácter. Gracias por tu ejemplo, por tu energía y por inspirar a tantos. Descansa en paz”.

Por ahora, se desconocen los motivos del deceso del influencer. Sin embargo, a través de sus redes sociales Alejo Little mostró que estaba sufriendo algunos problemas de salud que lo tuvieron hospitalizado en los últimos días.

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Sus amigos y seguidores han dejado mensajes lamentando su pronta partida: “mi más sincero pesar a su familia y grupo cercano de amigos”, “todavía estoy en shock. Hace apenas unos días estaba hablando con él sobre ir a visitarlo… y ahora todo esto se siente tan inesperado”, “qué triste, me encantaban sus videos y sus enseñanzas”, “lo siento mucho, que Dios lo tenga en su santa gloria, mucha fortaleza”.

Última publicación de Alejo Little en redes sociales

El influencer de 33 años era muy activo en sus redes sociales. Su último post en el feed de su cuenta de Instagram llamó la atención de sus seguidores: “Pensé que mi cumpleaños #33 iba a ser distinto, pero no… solo pido a la vida poder volver a ser yo, a volver a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sanamente para seguir ayudando sin importar de mi soledad porque le agradezco a Dios, mi escaso red de apoyo, el ideal, el que me está salvando. 🫶🏻🙏🏻👏🏻 Feliz cumpleaños Alejo, te prometo que el próximo será como lo has soñado y con quienes hoy te están salvando”, escribió el pasado 10 de febrero, día de su cumpleaños.

Alejo se caracterizaba por su contenido de humor y de reflexión. Además, daba charlas motivacionales donde hablaba, desde su experiencia, del bullying y los prejuicios.