Este fue el último mensaje en redes del DJ Regio Clown: “Tenemos que estar alertas”

Después de una semana de búsqueda, la Fiscalía mexicana confirmó que los cuerpos de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y del Dj Regio Clown, fueron hallados sin vida en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán.

“La Fiscalía de México ha confirmado el hallazgo de dos cuerpos de dos personas que corresponderían a las características del cantante conocido como B King y el DJ Regio Clown. Hay que destacar que hasta el momento la Fiscalía del Estado de México continúa con las investigaciones periciales”, mencionó Juan Pablo Espejel, un reconocido periodista mexicano.

¿Qué dijo el DJ Regio Clown horas antes de desaparecer en México?

A través de sus redes sociales. El DJ, quien se encontraba con el exesposo de Marcela Reyes, posteó un video horas antes de su desaparición. “Miren este hermoso cuelo que nos regala Dios, qué belleza, qué hermosura, gracias infinitas a Dios por la salud, por el trabajo, por todas las cosas positivas, pero también por las negativas que nos enseñan cada día que no siempre la vida es justa y que no todas las personas tienen buenas intenciones, hay que estar todos los días atentos a situaciones que nos puedan poner en riesgo, como tener al lado personas que se maquillan de una cara de bondad, pero al final buscan un beneficio propio. Muchas veces las mentiras vienen disfrazadas de sonrisas, tenemos que estar alertas, aprendan de la soledad, yo conviví mucho rato con mi soledad. Les cuento que eso me enseñó a tener esas barreras, esas alertas para poder identificar esas energías que son las causantes de las cosas que no fluyan. Llegamos a esas personas porque tenemos que tener ese amor y ese perdón, pero mantengámoslas muy lejos”, dijo por medio de un video.

Además, hizo un post en su cuenta de Instagram donde tiene 43 mil seguidores. “Hoy, decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan. Elijo no justificar más lo injustificable. Porque la verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”.

En otro post, agregó: “Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada”.