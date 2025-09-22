Mánager de B King revela nuevos detalles tras 7 días de desaparición del cantante

El cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, completa una semana desaparecido en Ciudad de México. Junto a él también se encuentra en paradero desconocido el DJ Jorge Herrera, más conocido como Regio Clown, con quien fue visto por última vez el pasado 16 de septiembre en la zona de Polanco.

Su mánager, Juan Camilo Gallego, entregó nuevas declaraciones en las que detalló lo ocurrido en las horas previas y desmintió algunas versiones que circularon en torno al caso.

¿Qué dijo el mánager de B King?

Según explicó en entrevista con Blu Radio, ambos artistas permanecieron en la capital mexicana desde su llegada el 11 de septiembre y nunca viajaron al estado de Sonora, como se había señalado en algunas informaciones: “Solamente en Ciudad de México, acá no nos hemos movido”.

Juan Camilo Gallego relató que la última vez que habló con B King fue el mismo 16 de septiembre, hacia las 4:30 de la tarde. En ese momento, el reguetonero le avisó que iría a almorzar con unas personas y luego lo recogería para asistir juntos a una cita con empresarios locales. Desde entonces no volvió a tener contacto.

Antes de ese intercambio, tanto B King como Regio Clown habían estado en un gimnasio de la cadena Smartfit en Polanco, donde publicaron imágenes y videos entrenando. “Los dos llegaron al gimnasio y, de hecho, los dos publicaron haciendo ejercicio, muy felices ese día”, recordó Gallego.

Las horas posteriores estuvieron marcadas por la incertidumbre. Al acercarse la medianoche, Juan Camilo empezó a preocuparse por la falta de comunicación, aunque al principio pensó que podían estar celebrando. Ya en la madrugada decidió acudir a las autoridades, que le indicaron que debía esperar 24 horas para interponer una denuncia formal.

“Yo fui la persona que fue y colocó la denuncia después de 24 horas, porque obviamente él no llegó desde las cuatro. A eso de las 12 de la noche ya me preocupo muchísimo. Ya a la una de la mañana empecé a preocuparme mucho más porque ya no le llegaban los mensajes”, agregó el mánager de B King.

Sobre las personas con las que se reunirían tras salir del gimnasio, Gallego aseguró que eran conocidos de Regio Clown, pero se abstuvo de dar nombres por seguridad. “No lo puedo decir, porque no me consta. Incluso, no sé si sí llegaron al almuerzo, porque lo único que sabemos es que ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio”, concluyó.

Familiares y colegas de B King han pedido mantener visible la búsqueda y multiplicar la difusión de su caso. Entre ellos, la DJ Marcela Reyes (exesposa de Byron) y cantantes de la escena urbana, como J Balvin, que han compartido las fichas oficiales de búsqueda en redes sociales.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones y la familia del reguetonero, que viajó hasta México, sigue esperando respuestas sobre su paradero.