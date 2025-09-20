Exclusivo: Marcela Reyes se pronuncia sobre desaparición de su ex, B-King

Desde que se confirmó la desaparición de B-King, el cantante colombiano y ex de Marcela Reyes en México, ocurrida el pasado martes 16 de septiembre, conocidos y seguidores de él han levantado su voz pidiendo ayuda a las autoridades para su búsqueda y oración, rogando que se encuentre sano y salvo. Hay que mencionar que el artista no estaba solo. También desapareció ese día el Dj vallecaucano Regio Crown. Los dos habían viajado a México para presentarse en un show el domingo 14 en la noche en Insurgentes.

Marcela Reyes, quien desconocía los hechos y se enteró por una llamada que le realizó Vea de El Espectador el jueves 18 en la mañana, también se ha pronunciado sobre la situación. La Dj comentó que llevaba tiempo sin tener contacto con él. Recordemos que la pareja, que terminó en el 2024, estuvo envuelta en la polémica por acusaciones y señalamientos mutuos alrededor de lo que ocurrió en esa relación.

Así como amigos y familiares, Reyes ha usado las redes sociales para compartir la información oficial de la fiscalía de México que lo reporta como desaparecido. Así mismo, etiquetó al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería de Colombia para pedir agilizar la búsqueda.

Reyes mencionó a Vea lo impresionada que está con la situación, rogando solamente que su ex aparezca sano y salvo.

“Los días más grises y dolorosos de mi vida”, Marcela Reyes

Reyes, quien ha recibido ataques de algunos cibernautas que insinúan que ella podría saber dónde está, decidió este viernes pronunciarse en una de sus historias de manera categórica para dejar claro su único interés.

“Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo que verdaderamente importantes: la vida de Bayron y su pronta aparición”, escribió.

“Esta situación es seria, es real y necesita de todos nosotros. Necesitamos que el Gobierno, la Cancillería y las autoridades correspondientes actúen, se pronuncien y hagan todo lo posible para que Bayron regrese a salvo a su casa”, puntualizó Reyes en su comunicado.

“Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos puedan tener opiniones personales, pero esto va más allá de cualquier historia. Como cualquier ser humano, tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido. Pero jamás le haría daño a NADIE, y mucho menos a una persona que amé y que compartió conmigo siete años de su vida”, escribió y más adelante pidió empatía: “Les pido, por favor, que se pongan en los zapatos de su familia, que está viviendo una pesadilla. Y también les pido que se pongan en los míos, porque estos han sido, sin duda, de los días más grises y dolorosos de mi vida” luego culminó con su deseo al respecto.

“Mi único deseo hoy es que Bayron aparezca, que esté bien y que pueda volver con su madre. Eso es lo único que importa”.

Reyes comentó con Vea que no piensa pronunciarse más, pues considera que no le corresponde: “Por respeto a su familia siento que no debo expresarme del tema, ya que es un asunto, que le corresponde a su familia y por ello, deseo guardar prudencia. Espero que todo se solucione de la mejor manera. SU familia sabe que si yo puedo ayudar o aportar en algo estoy aquí”, puntualizó la Dj a Vea.

El mensaje que Marcela Reyes publicó en sus redes sobre la desaparición de su ex B-King Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo la mamá de B-King?

Por su parte, la progenitora de B-King, doña Adriana Salazar también usó las redes sociales para visibilizar el caso y expresar sus emociones

“Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y que hace lo imposible posible, que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento, mi B-King, mi rey”, escribió la señora, que reside en Medellín, en una de sus historias.

Su hermana Stefanía, radicada en Miami, también ha usado sus historias para compartir los datos de la desaparición del artista.

